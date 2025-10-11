缺員8千人 北市府校園徵才

北市至今年8月底，市府預算員額7萬6389人、現有6萬8065人，缺額8324人，議員憂心人力「入不敷出」，嚴重衝擊行政效率。北市人事處指出，受國家考試報考人數下降影響，人力召募不易，會透過校園宣講等方式，鼓勵青年加入市府。

議員陳宥丞表示，市長蔣萬安上任第三年，肯定蔣市政愈來愈熟悉，但「嚴重缺工」未解，北市府今年1月缺額為7644人，到了8月卻擴大到逾8千人，若沒有留才與補位的結構性方案，政策恐會停住。

人事處指出，北市公務人員缺額原因，包括人員職務異動調任其他機關、退休及辭職等，其中以警消及工程技術機關缺額較多，主因技術類職務提報公務人員考試，受到國家考試報考人數下降、錄取不足額或不足額分配，人力召募較為不易。

人事處表示，為挹注人力，市府用聘僱人力、增提考試預估缺及進用專門職業及技術人員等方式，增加用人來源，減少缺額；同時也到校園宣講國考資訊及約聘僱職缺召募，鼓勵青年朋友加入北市府，積極努力推動人性化管理與友善職場措施，創造職場附加價值，留住人才。

另外，市府已提報今年公務人員考試，尚待分發人員者約1400人，還有實際進用代理教師者2212人，進用專業聘僱人員或身心障礙、原住民人員計363人，缺額能大幅下降。