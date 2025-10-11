快訊

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

AI節省人力 雙北擬擴大推行

聯合報／ 記者江婉儀楊正海／連線報導
新北目前設有「食安智慧監控中心」，全市104家自立午餐廚房學校、14家團膳工廠及100家公立大型幼兒園全數納入監控。圖／新北市教育局提供
新北目前設有「食安智慧監控中心」，全市104家自立午餐廚房學校、14家團膳工廠及100家公立大型幼兒園全數納入監控。圖／新北市教育局提供

雙北面臨人力荒，盼透過AI應用節省人力。新北稽查人力不足，透過全國首創的「食安智慧監控中心」，讓疑似食物中毒通報下降 89%。北市主計處創建「AI專員」要將應用經驗擴散至市府各局處。

新北2020年設立「食安智慧監控中心」，運用「溫度AI影像智能辨識」技術，全面監控104所自立午餐廚房學校、14家團膳工廠及150家公立幼兒園。

教育局表示，系統監控餐食從「起鍋溫度85°C」到「上午9點仍維持60°C以上」的中心溫度，數據剛離火就上傳雲端，AI自動判讀異常即時預警，讓全市校園疑似食物中毒通報件數下降89%。

和美國小校長林雁平表示，廚工最明顯感受是肉類處理因外表溫度跟中心溫度有差異，過去只能靠經驗判斷，有監控系統輔助，能確保食物符合相關食安要求，讓學生吃得更安心。

台北市長蔣萬安表示，美國財政部曾利用AI加速識別支票詐欺行為，成功追回10億美元，北市主計處「主計AI專員」解決人力不足，他期盼未來各局處在AI應用更貼近市民和市政，如AI幫抓出預算異常，是否可加快決算，或預測高齡化之下財政的壓力。

蔣萬安說，主計處若運作很好，應思考能否跨局處分享，甚至形成全市府標準的配備，把成功經驗複製擴散，才能真正讓AI成為台北市政府的治理工具，而不僅是單點的嘗試，另也要注意資安，以免遭駭客攻擊。

