教長者路上避險 新北辦實境體驗
部分年長駕駛被酸為「馬路三寶」之一，統計交通事故死亡率也偏高，新北市社會局改變宣導策略，邀長者實境體驗騎車、開車及過馬路，加深印象，盼降低事故發生率。
新北市府統計，今年1至8月A1交通事故（24小時內死亡）有97件造成98人死亡，高齡者占35人、接近36％，其中，又以未依標誌、標線任意穿越道路者有5人居多，顯見高齡者為交通事故的高風險群。
新北市社會局與台北區監理所合作，試辦高齡者實境體驗活動，局長李美珍表示，新北市高齡者已超過79萬5千人，占全市人口近20％，且為交通事故高風險族群，藉由體驗過馬路時大型車視野死角、內輪差及騎機車、開車等活動，讓長輩更能掌握交通安全要領，提升安全意識，保護長輩行的安全。
參與體驗的年長者表示，實際操作才真正了解大客車駕駛在視野上的侷限性和盲區，回家後也會提醒小孩騎車或開車時要特別注意。也有年長者坐在大客車駕駛座體驗，發現有些角度真的看不到行人，也會提醒自己過馬路千萬要小心。
