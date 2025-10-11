北捷明年7月起 Apple手機可黑頻過閘

各界疾呼開放Apple Pay刷卡進台北捷運站，市長蔣萬安昨說，北捷硬體閘門更新10月就已經完成，票證服務像QR Code乘車碼預計明年1月開始。北捷指出，明年1月後將有6個月線上測試，預計7月全面開放Apple手機黑頻過閘。

北捷「閘門電子主單元模組重置案」硬體建置10月如期完成，票證服務部分，包含QR乘車碼與信用卡乘車，也已完成招標並同步展開測試，QR乘車碼預計明年1月起與公車系統同步開放使用。

北捷指出，QR Code乘車碼部分是將支援市面上常見的TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新 Pay、玉山 Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay 等電子支付工具。

另外，信用卡感應乘車明年1月起先6個月測試，可用實體信用卡或透過 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay綁定信用卡感應搭乘，新系統依信用卡安全規範及「台北捷運信用卡票證服務案」契約，將由收單銀行及各國際卡組織分階段進行交易安全驗證及上線測試，以確保交易安全無虞。

北捷說，Apple Pay綁定信用卡的「快速模式（ECP）」乘車功能，目前由收單銀行與蘋果公司合作開發中，於收單銀行完成驗測後，預計明年7月全面開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP，即黑屏過閘的功能。