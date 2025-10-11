快訊

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷明年7月起 Apple手機可黑頻過閘

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北捷硬體閘門更新10月就已經完成，重置工程共安裝電子主單元模組1396台、2361組多元支付外掛箱體。記者邱書昱／攝影
北捷硬體閘門更新10月就已經完成，重置工程共安裝電子主單元模組1396台、2361組多元支付外掛箱體。記者邱書昱／攝影

各界疾呼開放Apple Pay刷卡進台北捷運站，市長蔣萬安昨說，北捷硬體閘門更新10月就已經完成，票證服務像QR Code乘車碼預計明年1月開始。北捷指出，明年1月後將有6個月線上測試，預計7月全面開放Apple手機黑頻過閘。

北捷「閘門電子主單元模組重置案」硬體建置10月如期完成，票證服務部分，包含QR乘車碼與信用卡乘車，也已完成招標並同步展開測試，QR乘車碼預計明年1月起與公車系統同步開放使用。

北捷指出，QR Code乘車碼部分是將支援市面上常見的TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新 Pay、玉山 Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay 等電子支付工具。

另外，信用卡感應乘車明年1月起先6個月測試，可用實體信用卡或透過 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay綁定信用卡感應搭乘，新系統依信用卡安全規範及「台北捷運信用卡票證服務案」契約，將由收單銀行及各國際卡組織分階段進行交易安全驗證及上線測試，以確保交易安全無虞。

北捷說，Apple Pay綁定信用卡的「快速模式（ECP）」乘車功能，目前由收單銀行與蘋果公司合作開發中，於收單銀行完成驗測後，預計明年7月全面開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP，即黑屏過閘的功能。

延伸閱讀

男生的救星！北捷出現「婚戒販賣機」 網驚呼：台灣治安也太好了吧

優先席糾紛 北捷：「北捷嬤」簡稱損公司形象應避免

被踢飛北捷嬤現身台大校園！「Fumi 阿姨」醫學系友人曝光熟悉背影

上班注意！中和新蘆線車門異常 北捷列車調整班距

相關新聞

何時能用Apple Pay刷進北捷？外界敲碗問進度 蔣萬安這樣說

台中捷運昨在臉書預告，即將開放Apple Pay黑屏刷卡進站，外界紛紛追問北捷進度。台北市長蔣萬安今表示，QR Code...

教長者路上避險 新北辦實境體驗

部分年長駕駛被酸為「馬路三寶」之一，統計交通事故死亡率也偏高，新北市社會局改變宣導策略，邀長者實境體驗騎車、開車及過馬路...

重機過彎撞護欄 騎士摔高架道下不治

新北市台64八里新店線東西向快速公路昨天下午驚傳22歲重機騎士疑似自撞護欄後，摔落數層樓高的橋下，掉在五股區成洲七路上，...

北捷明年7月起 Apple手機可黑頻過閘

各界疾呼開放Apple Pay刷卡進台北捷運站，市長蔣萬安昨說，北捷硬體閘門更新10月就已經完成，票證服務像QR Cod...

缺員8千人 北市府校園徵才

北市至今年8月底，市府預算員額7萬6389人、現有6萬8065人，缺額8324人，議員憂心人力「入不敷出」，嚴重衝擊行政...

新北缺食安稽查員 侯友宜：導入E化

近年食安及公共衛生問題多，雙北稽查人力都出現嚴重缺口，紛紛要在近年補足人力，新北市侯友宜表示，今年起已逐步增聘人力，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。