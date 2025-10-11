新北缺食安稽查員 侯友宜：導入E化

近年食安及公共衛生問題多，雙北稽查人力都出現嚴重缺口，紛紛要在近年補足人力，新北市侯友宜表示，今年起已逐步增聘人力，今年已增補9名人力，預計2029年再增編7人，會透過稽查E化縮短處理時間，讓第一線稽查人員更專注現場查核。

台北市歷經寶林茶室案後，食安、衛生稽查人力嚴重不足逐漸被凸顯，去年估計約有60多名稽查員負責上萬件稽查案件，導致近5年離職率近4成，計畫增聘稽查人力約27名。

新北衛生稽查工作也繁雜，從食品、藥物、化妝品、醫政、藥政、菸害防制及食物中毒等調查處理等，也預計3年稽查人力從原本56人增加至65人。

新北衛生局統計，近3年每年稽查案件達5萬5千多件家次，人力長期吃緊，且還需跨區執行與夜間出勤，致第一線負荷過重，離職率高。

侯友宜強調，除增加稽查人力，也導入稽查E化有效縮短每件稽查案處理時間，讓第一線的稽查人員能更專注於現場查核，盡量把人力派遣至前端，增加稽查家數才能讓成效加倍。

新北議員廖宜琨說，即使至今年已增加9人，但換算下來每位稽查員一年要處理800多件，從實地查訪到寫成報告，負荷量依舊龐大，明年新北市的統籌分配款有增加，人力補足應一次到位，且應增加稽查員福利，才能有效降低離職率。

衛生局專委楊時豪表示，稽查工作高壓且複雜，需即時判斷並承受業者情緒壓力，身心負荷沉重，今年增補稽查人力後，離職率已逐年下降，將持續彈性應用調度，以維持稽查量能，後續將視整體人力狀況儘速完成增補。

衛生局表示，面對食安議題，為強化科學把關能力，現積極推動實驗室升級，斥資上億元打造的國家級「新北市重陽實驗室」預計2026年完工，屆時將運用智能科技提升，檢測能量將大幅躍升，預計可從現行930項增加至約1100項。