台北牛肉麵節21年 蔣萬安曝與兒子深夜食堂點這口味：邊吃邊談心

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）與台北市牛肉麵交流發展協會理事長洪金龍（左）、韓國知名主廚呂師父（右）一起烹調牛肉麵。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（中）與台北市牛肉麵交流發展協會理事長洪金龍（左）、韓國知名主廚呂師父（右）一起烹調牛肉麵。記者邱書昱／攝影

台北國際牛肉麵節今在花博登場，台北市長蔣萬安出席，與台北市牛肉麵交流發展協會理事長洪金龍現場烹飪牛肉麵。蔣萬安透露，平日下班後與大兒子晚間的深夜食堂就是牛肉麵，兩人分別點紅燒和清燉，一邊分食一邊談心聊天。

洪金龍說，台北國際牛肉麵節舉辦至今21年，從街邊小吃變成國際美食，業者進步很多。在幾年前開始著手研發冷凍料理包，當時一年市場規模是2億到3億元，現在已經成長到40億元，也很感謝業者和評審與時俱進。

他笑說，尤其評審這次一個人要吃30碗牛肉麵，真的很辛苦。

蔣萬安分享，以前在美國執業時，吃到一碗牛肉麵是回味台灣家鄉味，現在吃的是台灣驕傲外，更是父子談心聊天的共同話題。他說，大兒子現在國三，自己時常跑行程到晚上9、10時，兩人的父子深夜食堂正是牛肉麵。

商業處說，北市國際牛肉麵節為期三天的競賽活動，這次分為「鮮食組」及「調理包組」，鮮食組分紅燒、清燉和創意。調理包則是紅燒和清燉，共有154組參與。商業處也說，為期三天活動也彙集79個展售攤，除了現場看比賽之外，還能體驗到好吃、好逛的樂趣。

特別的是，今年也邀請韓國知名主廚呂師父到場，透過料理擦出創意的火花。

商業處也說，為期三天活動也彙集79個展售攤，除了現場看比賽之外，還能體驗到好吃、好逛的樂趣。記者邱書昱／攝影
蔣萬安 料理包 牛肉麵

