何時能用Apple Pay刷進北捷？外界敲碗問進度 蔣萬安這樣說

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷硬體閘門更新10月就已經完成，重置工程共安裝電子主單元模組1396台、2361組多元支付外掛箱體。記者邱書昱／攝影
北捷硬體閘門更新10月就已經完成，重置工程共安裝電子主單元模組1396台、2361組多元支付外掛箱體。記者邱書昱／攝影

台中捷運昨在臉書預告，即將開放Apple Pay黑屏刷卡進站，外界紛紛追問北捷進度。台北市長蔣萬安今表示，QR Code乘車碼預期明年1月啟用；北捷補充，明年1月後將進行6個月線上測試，測試順利將於7月全面開放Apple手機黑屏過閘。

蔣萬安今天出席活動時受訪，他說，北捷硬體閘門更新10月就已經完成，票證服務部分像QR Code乘車碼預期明年1月就會開始。

北捷說明，「閘門電子主單元模組重置案」硬體建置已於10月如期完成，票證服務部分，包含QR乘車碼與信用卡乘車，也已完成招標並同步展開測試。QR乘車碼預計明年1月起與公車系統同步開放使用。

北捷說，信用卡乘車則將由收單銀行的台新銀行依契約，自明年1月起先進行6個月上線使用驗測。測試順利，預計明年7月，全面開放所有銀行信用卡，以及蘋果手機ECP亦即黑屏過閘的功能。

北捷說，這次重置工程共安裝電子主單元模組1396台、2361組多元支付外掛箱體，除維持原有儲值卡感應功能外，並新增 QR Code 乘車碼與信用卡感應乘車服務，進一步提升支付便利性。

北捷補充，QR Code乘車碼部分是將支援市面上常見的 TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新 Pay、玉山 Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay 等電子支付工具。新系統將陸續安排支付業者串接，並與公車系統完成交易、資料傳遞及帳務整合測試，以確保運轉順暢。

另外，信用卡感應乘車，則是旅客將可使用實體信用卡，或透過 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 綁定信用卡感應搭乘。新系統依信用卡安全規範及「台北捷運信用卡票證服務案」契約，將由收單銀行及各國際卡組織分階段進行交易安全驗證及上線測試，以確保交易安全無虞。

北捷說，Apple Pay綁定信用卡的「快速模式（ECP）」乘車功能，目前由收單銀行與蘋果公司合作開發中，於收單銀行完成驗測後開放，測試順利，預計明年7月開放。

