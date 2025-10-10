快訊

薇閣中學遭傳「廁所5男2女」！校方怒告妨害名譽 警通知2網友到案

「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

郝龍斌稱被網軍攻擊「比綠營猛」 鄭麗文遭影射回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

北市力推「AI專員」解人力 蔣萬安指示：要成市府標準配備

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安支持各機關導入AI技術，促進跨部門合作，讓台北成為全球領先的AI智慧城市。報系資料照
台北市長蔣萬安支持各機關導入AI技術，促進跨部門合作，讓台北成為全球領先的AI智慧城市。報系資料照

台北市政府主計處在台北市長蔣萬安就職兩周年時，提出創建主計AI專員，解決人力不足的問題。蔣萬安日前在市政會議上指示，若主計處運作的好，不應該只停留在主計處，要形成全市府標準的配備，幫助市政做得更快、更好。

蔣萬安說，主計處將AI專員定位在解決人力不足的問題，方向很好，但他更希望AI對市府來說不只是幫新人查資料。並舉例，美國財政部就利用AI加速識別支票詐欺的行為，成功追回了10億美元。

蔣萬安表示，請包括主計處在內，各個局處首長，在未來AI的應用上面要更貼近市民和市政，現在看到的很多都是包括系統設定，查找資料，這些當然可以即刻解決一些包括人力不足重複性的作業，透過新的科技來解決，除此之外，更希望能夠有很多實際的幫忙。

蔣萬安表示，舉一些例子，比如說AI怎麼能幫抓出預算的異常，是不是可以加快決算，或者是預測高齡化之下財政的壓力，這樣才看得到真正AI應用的價值。

蔣萬安表示，這套系統如果在主計處運作的很好，不應該只停留在主計處，而是市府任何一個局處的創新，其實都要思考能不能跨局處的分享，甚至形成全市府標準的配備，把成功的經驗複製擴散，才能真正讓AI成為整個台北市政府的治理工具，而不會只是單點的嘗試。

蔣萬安也表示，說得更直白一點，誰最懂得應用AI，誰就能更取得優勢，所以AI必然會對各個領域發生很大的影響，而抗拒這個趨勢，並不會留在舒適圈，反而會喪失競爭力。各個局處一定要盡量思考如何將AI融入市政工作。

蔣萬安也提醒，不論是資訊化或是引入AI，尤其要注意資安的問題，資訊安全一直是公部門的一個軟肋，每隔一段時間就會看到某個公部門，或是國營事業發生民眾的個資大量外流的新聞，再不然就是遭到駭客的攻擊。相較於民營企業，政府機關資安防火牆一直都相對的脆弱。

蔣萬安 人力 AI 美國 駭客

延伸閱讀

台裔波士頓市長吳弭發文祝賀台灣雙十國慶 蔣萬安留言這麼說

新新併成解約契機！蔣萬安：新壽已消滅、北市啟動收回程序

參加國慶升旗 蔣萬安：要銘記先人創建中華民國付出的努力

影／二寶、三寶都沒來！今年國慶升旗只剩「3寶爸」蔣萬安唱國歌

相關新聞

沒人來！北市府缺工達8千人恐衝擊行政效率 人事處曝原因

台北市長蔣萬安任職至第3年，民眾黨北市議員陳宥丞指出，他盤點台北市政「兩好三壞」其中一壞是「嚴重缺工」，市府現有6萬80...

北投影視音園區有廠商願投標？ 文化局：需經過「這項」才算得標

台北市北投影視音園區歷經多次流標，昨北市議會開議，施政報告中指已有1家申請投標，預計能在民國115年招商。文化局說，雖然...

北市力推「AI專員」解人力 蔣萬安指示：要成市府標準配備

台北市政府主計處在台北市長蔣萬安就職兩周年時，提出創建主計AI專員，解決人力不足的問題。蔣萬安日前在市政會議上指示，若主...

浴火重生！安東市場重建營運 自治會：熟客回流

台北市大安區的安東市場歷經去年火災後重建，今天營運。台北市副市長林奕華也到場慶祝，市場處表示，重新牆面粉刷、水電管線設置...

林口邀世壯運三金好手當國慶升旗手 3000人國歌聲響徹天際

歡慶雙十國慶，新北林口區公所今日在林口運動公園舉行升旗典禮，超過3000名民眾迎晨光熱情參與，由區長鄭淑敏及市議員蔡淑君...

花季端上餐桌 青農張哲岳推洛神花食農旅行、遊玩淡水農村

每年10月至11月為洛神花季節，青農張哲岳與淡水旅學堂合作於10月11日、10月27日推出「輕軌里山-洛神花祭」活動，藉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。