北市力推「AI專員」解人力 蔣萬安指示：要成市府標準配備

台北市政府主計處在台北市長蔣萬安就職兩周年時，提出創建主計AI專員，解決人力不足的問題。蔣萬安日前在市政會議上指示，若主計處運作的好，不應該只停留在主計處，要形成全市府標準的配備，幫助市政做得更快、更好。

蔣萬安說，主計處將AI專員定位在解決人力不足的問題，方向很好，但他更希望AI對市府來說不只是幫新人查資料。並舉例，美國財政部就利用AI加速識別支票詐欺的行為，成功追回了10億美元。

蔣萬安表示，請包括主計處在內，各個局處首長，在未來AI的應用上面要更貼近市民和市政，現在看到的很多都是包括系統設定，查找資料，這些當然可以即刻解決一些包括人力不足重複性的作業，透過新的科技來解決，除此之外，更希望能夠有很多實際的幫忙。

蔣萬安表示，舉一些例子，比如說AI怎麼能幫抓出預算的異常，是不是可以加快決算，或者是預測高齡化之下財政的壓力，這樣才看得到真正AI應用的價值。

蔣萬安表示，這套系統如果在主計處運作的很好，不應該只停留在主計處，而是市府任何一個局處的創新，其實都要思考能不能跨局處的分享，甚至形成全市府標準的配備，把成功的經驗複製擴散，才能真正讓AI成為整個台北市政府的治理工具，而不會只是單點的嘗試。

蔣萬安也表示，說得更直白一點，誰最懂得應用AI，誰就能更取得優勢，所以AI必然會對各個領域發生很大的影響，而抗拒這個趨勢，並不會留在舒適圈，反而會喪失競爭力。各個局處一定要盡量思考如何將AI融入市政工作。

蔣萬安也提醒，不論是資訊化或是引入AI，尤其要注意資安的問題，資訊安全一直是公部門的一個軟肋，每隔一段時間就會看到某個公部門，或是國營事業發生民眾的個資大量外流的新聞，再不然就是遭到駭客的攻擊。相較於民營企業，政府機關資安防火牆一直都相對的脆弱。