議員指缺額多衝擊行政效率 北市人事處：持續遴補

中央社／ 台北10日電

台北市政府缺工狀況未解，議員發現缺額仍過多，恐衝擊市府行政效率與市民權益，導致市政嚴重延宕。人事處今天回應，經統計缺額僅4300人，將持續透過多元管道遴補。

台北市政府公務員員額不足向來是議員關注焦點，先前有議員提及，市府共144個局處，但到去年10月底，僅13個局處符合編制員額數。

台灣民眾黨台北市議員陳宥丞透過新聞資料表示，北市人事處統計至今年8月底，市府預算員額共7萬6389人，現有員額6萬8065人，顯示公務員人力仍不足，恐衝擊行政效率與市民權益。

陳宥丞說，北市府至今仍沒提出留才與補位的結構性方案，恐導致市府推動政策嚴重延宕。

台北市政府人事處回應，公務員缺額原因包含人員職務異動調任其他機關、退休及辭職等，又以警消及工程技術機關缺額較多，主因為技術類職務提報公務員考試，受國家考試報考人數下降、錄取不足額或不足額分配，人力招募較為不易。

人事處表示，至於警消機關則因為勤業務性質特殊，須具備專業技能訓練及一定養成教育，缺額須等次一年度警察、消防特考分發人員，因此人力遞補時間較長。

人事處指出，市府實際缺額數約7644人，但將補足約3900餘人，包含提報今年公務人員考試尚待分發約1400人、屬於公立學校教師缺額實際進用代理教師者2212人、控留職員缺額進用專業聘僱或身心障礙及原住民363人。

人事處表示，北市公務員缺額經扣掉將補足的員額數後，總缺額約4300人達實際缺額率5.6%，尚屬合理，將持續積極透過多元管道遴補人力。

北市府 公務員 議員

相關新聞

浴火重生！安東市場重建營運 自治會：熟客回流

台北市大安區的安東市場歷經去年火災後重建，今天營運。台北市副市長林奕華也到場慶祝，市場處表示，重新牆面粉刷、水電管線設置...

沒人來！北市府缺工達8千人恐衝擊行政效率 人事處曝原因

台北市長蔣萬安任職至第3年，民眾黨北市議員陳宥丞指出，他盤點台北市政「兩好三壞」其中一壞是「嚴重缺工」，市府現有6萬80...

北投影視音園區有廠商願投標？ 文化局：需經過「這項」才算得標

台北市北投影視音園區歷經多次流標，昨北市議會開議，施政報告中指已有1家申請投標，預計能在民國115年招商。文化局說，雖然...

林口邀世壯運三金好手當國慶升旗手 3000人國歌聲響徹天際

歡慶雙十國慶，新北林口區公所今日在林口運動公園舉行升旗典禮，超過3000名民眾迎晨光熱情參與，由區長鄭淑敏及市議員蔡淑君...

花季端上餐桌 青農張哲岳推洛神花食農旅行、遊玩淡水農村

每年10月至11月為洛神花季節，青農張哲岳與淡水旅學堂合作於10月11日、10月27日推出「輕軌里山-洛神花祭」活動，藉...

綠提案台北市普發現金2.1萬？ 蔣萬安：要整體考量財政

北市藍綠議會黨團都提出「普發現金」，蔣萬安昨赴議會施政報告，綠營拿印有「2.1萬元」超大支票看板，高喊「還稅於民、普發現...

