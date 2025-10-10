議員指缺額多衝擊行政效率 北市人事處：持續遴補

台北市政府缺工狀況未解，議員發現缺額仍過多，恐衝擊市府行政效率與市民權益，導致市政嚴重延宕。人事處今天回應，經統計缺額僅4300人，將持續透過多元管道遴補。

台北市政府公務員員額不足向來是議員關注焦點，先前有議員提及，市府共144個局處，但到去年10月底，僅13個局處符合編制員額數。

台灣民眾黨台北市議員陳宥丞透過新聞資料表示，北市人事處統計至今年8月底，市府預算員額共7萬6389人，現有員額6萬8065人，顯示公務員人力仍不足，恐衝擊行政效率與市民權益。

陳宥丞說，北市府至今仍沒提出留才與補位的結構性方案，恐導致市府推動政策嚴重延宕。

台北市政府人事處回應，公務員缺額原因包含人員職務異動調任其他機關、退休及辭職等，又以警消及工程技術機關缺額較多，主因為技術類職務提報公務員考試，受國家考試報考人數下降、錄取不足額或不足額分配，人力招募較為不易。

人事處表示，至於警消機關則因為勤業務性質特殊，須具備專業技能訓練及一定養成教育，缺額須等次一年度警察、消防特考分發人員，因此人力遞補時間較長。

人事處指出，市府實際缺額數約7644人，但將補足約3900餘人，包含提報今年公務人員考試尚待分發約1400人、屬於公立學校教師缺額實際進用代理教師者2212人、控留職員缺額進用專業聘僱或身心障礙及原住民363人。

人事處表示，北市公務員缺額經扣掉將補足的員額數後，總缺額約4300人達實際缺額率5.6%，尚屬合理，將持續積極透過多元管道遴補人力。