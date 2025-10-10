北投影視音園區有廠商願投標？ 文化局：需經過「這項」才算得標

台北市北投影視音園區歷經多次流標，昨北市議會開議，施政報告中指已有1家申請投標，預計能在民國115年招商。文化局說，雖然申請投標，但依促參法仍要相關公告評選，有意投標才算完成。北市議員陳賢蔚認為，樂見市府透過修正產業比例，提供更大誘因吸引業者投入經營北投製片廠園區。

北投影視音園區過去以拍攝軍事電影為主，更曾是日本時期「台北州競馬場」及國民時期「政治幹部學校」所在，有著濃厚的軍事歷史，直到1995年停拍後，空間閒置至今。北市府在2014年向國防部有償撥用，卻歷經多次流標。

北市文化局施政報告指出，市府出資修復歷史建築，在民國113年先行規畫歷史建築的ROT招商作業，其餘基地評估辦理都市計畫變更，調整影視音產業面積比例後再行招商。同年6月已有申請人提出歷史建築ROT規畫構想。

文化局指，市府審查納入政策公告，於113年12月13日至114年3月13日辦理ROT案政策公告，在114年2月辦理招商座談會，聽取業界意見以作為推動的參考。截至114年3月有1家申請人投標，於4月30日初審通過，6月4日辦理公聽會。預計能於114年招商、115年簽約。

文化局副局長劉得堅補充，目前北側的歷史建築已修好，雖然有1家得標，但仍要進行後續相關公告、招標評選，若該提案廠商有投標並通過評選，才算是得標；預估目前時程會按照施政報告上的時間完成簽約。

陳賢蔚認為，北投製片廠先前受制於影視音產業使用比例限制過高，並未成功標出經營，閒置地方多年，更有在地居民建議變更為提供市民使用的相關訴求。他樂見市府透過修正產業比例，提供更大誘因吸引業者投入經營北投製片廠園區。

陳賢蔚說，不僅要保留及推廣北投影視音產業的文化歷史，更可以提供現在自媒體等眾多影視音從業人員使用，達到物盡其用的可能。

陳賢蔚也說，地方居民則希望營運廠商必須提供鄰近里民參與相關活動、使用相關場地的回饋及優惠，期待廠商能提出完整及優質的構想，達成文化推廣保存、促進影視音產業發展及活化地方活動空間等三贏結果。