浴火重生！安東市場重建營運 自治會：熟客回流

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
安東市場在去年歷經祝融，重新整修拉線後再度營運。圖／台北市市場處提供
安東市場在去年歷經祝融，重新整修拉線後再度營運。圖／台北市市場處提供

台北市大安區的安東市場歷經去年火災後重建，今天營運。台北市副市長林奕華也到場慶祝，市場處表示，重新牆面粉刷、水電管線設置後，也汰換相關空調設備。自治會長林秀滿說，62攤商也進駐營業，目前熟客也回流，預計10月25日舉辦活動慶祝。

興建於民國72年的安東市場，坐落於大安文教地區，是知名的在地市場，但受到消費型態改變，雖然一度剩下10幾間攤商，但在市場處於民國99年整修後，重新帶來人流，然而，市場又再113年遭逢祝融，直到今年10月又再整修復業。

市場處表示，安東市場去年歷經火災後，經市場處編列2300多萬修復完成，除將市場內所有牆面重新粉刷及水、電管線全面重新拉設外，也將空調設備全部換新為節能機組，在今年的10月1日起攤商已進駐試營運，並國慶連假期間開幕。

市場處表示，為了迎接安東市場開幕，即日起即展開消費滿額兌換抽獎券參加摸彩活動，今日也由副市長林奕華出席抽獎，包括黃金金錢龜、微波爐等多項好禮，同時也推出「買100送100」的回饋方案，

郭秀滿說，目前已安頓好62個攤商，主要都是熟食區和生鮮類，由於之前市場電線老舊走火而釀成火災，這次也全面將管線換新，熟客也都逐漸回來。同時也預告10月25日也會舉辦活動，每個店家滿額送好禮。

