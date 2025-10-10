林口邀世壯運三金好手當國慶升旗手 3000人國歌聲響徹天際

歡慶雙十國慶，新北林口區公所今日在林口運動公園舉行升旗典禮，超過3000名民眾迎晨光熱情參與，由區長鄭淑敏及市議員蔡淑君攜手今年世壯運奪下三金的曾冠一，共同擔任升旗手，當國旗升起，現場一片旗海翻騰，國歌聲響徹天際。

此次新北市林口區的國慶升旗活動，由林口區「淑君阿姨」市議員蔡淑君的服務處、地方士紳及區公所共同辦理，今年邁入第九年。

蔡淑君表示，今年升旗手邀請在今年五月世壯運勇奪三面金牌、堪稱「林口之光」的曾冠一擔任，他年輕時不僅是羽球國手，兩度奪下奧運男雙金牌的李洋、王齊麟還是他的學弟，退役後任教林口國中更擔任林口區羽球委員會主委，持續推廣運動，令人相當佩服與感動。

今天活動吸引了大量市民共襄盛舉，為國家送上生日的祝福。活動在早上7點20分才開放入場，已有不少民眾清晨6點多就已經開始進場，展現了高度的熱情與支持。活動現場不僅準備了國旗紀念品，包含國旗磁鐵、小國旗，也貼心提供御飯糰和果汁飲料，加上台上由老師帶動唱，讓參加者們一早充滿活力。