林口邀世壯運三金好手當國慶升旗手 3000人國歌聲響徹天際

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
市議員蔡淑君（右）攜手今年世壯運奪下三金的選手曾冠一，共同擔任升旗手。圖／蔡淑君提供
市議員蔡淑君（右）攜手今年世壯運奪下三金的選手曾冠一，共同擔任升旗手。圖／蔡淑君提供

歡慶雙十國慶，新北林口區公所今日在林口運動公園舉行升旗典禮，超過3000名民眾迎晨光熱情參與，由區長鄭淑敏及市議員蔡淑君攜手今年世壯運奪下三金的曾冠一，共同擔任升旗手，當國旗升起，現場一片旗海翻騰，國歌聲響徹天際。

此次新北市林口區的國慶升旗活動，由林口區「淑君阿姨」市議員蔡淑君的服務處、地方士紳及區公所共同辦理，今年邁入第九年。

蔡淑君表示，今年升旗手邀請在今年五月世壯運勇奪三面金牌、堪稱「林口之光」的曾冠一擔任，他年輕時不僅是羽球國手，兩度奪下奧運男雙金牌的李洋、王齊麟還是他的學弟，退役後任教林口國中更擔任林口區羽球委員會主委，持續推廣運動，令人相當佩服與感動。

今天活動吸引了大量市民共襄盛舉，為國家送上生日的祝福。活動在早上7點20分才開放入場，已有不少民眾清晨6點多就已經開始進場，展現了高度的熱情與支持。活動現場不僅準備了國旗紀念品，包含國旗磁鐵、小國旗，也貼心提供御飯糰和果汁飲料，加上台上由老師帶動唱，讓參加者們一早充滿活力。

8點時間一到，由鄭淑敏站主席位，蔡淑君與曾冠一擔任升旗手，緩緩將國旗升起，場面既溫馨又隆重，很多人更是全家大小一起出動，眾人手持國旗，共同高唱國歌和國旗歌，展現對國家的熱愛。晚間7點，在同樣的地點將再舉辦「民歌音樂會」，有多組民歌歌手登台獻唱，包含「南方二重唱」、施孝榮、王瑞瑜及采風樂坊，打造一場懷舊與感動交織的國慶晚會。

