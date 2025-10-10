沒人來！北市府缺工達8千人恐衝擊行政效率 人事處曝原因

台北市長蔣萬安任職至第3年，民眾黨北市議員陳宥丞指出，他盤點台北市政「兩好三壞」其中一壞是「嚴重缺工」，市府現有6萬8065人，缺額8324人，已衝擊行政效率；北市人事處表示，其中因受國家考試報考人數下降影響，人力召募不易。

陳宥丞指出，他先肯定市府兩顆「好球」其一是市長蔣萬安對市政的熟悉度，較就任初期明顯提升；第二是蔣萬安公開支持財劃法修法，爭取台北市合理統籌分配款，對地方治理有實質幫助。

陳宥丞說，他點名三顆「市政壞球」急需補強。第一是「嚴重缺工」第二是「交通不通」公車缺司機導致脫班、捷運屢見故障等；第三是都更與社宅「牛步」

陳宥丞指出，依人事處數據，至民國114年8月底，市府預算員額7萬6389人、現有6萬8065人，缺額8324人；今年1 月缺口尚為7644人，顯示人力「入不敷出」若沒有留才與補位的結構性方案，政策恐會停住。

北市人事處指出，北市公務人員缺額原因，包括人員職務異動調任其他機關、退休及辭職等，其中以警消及工程技術機關缺額較多，主因技術類職務提報公務人員考試，受到國家考試報考人數下降、錄取不足額或不足額分配，人力召募較為不易。

另外，警消機關勤業務性質特殊，須具備專業技能訓練及一定養成教育，缺額須等次一年度警察、消防特考分發人員，因此人力遞補時間較長。

人事處表示，為挹注人力，市府已經採取控留職缺改進用聘僱人力、增提考試預估缺及進用專門職業及技術人員等方式，增加用人來源，減少缺額；同時也到校園宣講國考資訊及約聘僱職缺召募，鼓勵青年朋友加入北市府，積極努力推動人性化管理與友善職場措施，創造職場附加價值，吸引並留住人才。

另外，市府已提報114年公務人員考試，尚待分發人員者約1400人，還有屬於公立學校教師缺額，實際進用代理教師者計2212人，控留職員缺額進用專業聘僱人員或身心障礙、原住民人員計363人，若扣除這3類情形・實際缺額將大幅下降。