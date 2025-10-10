北市國慶升旗旗海飄揚 備千瓶鮮奶送學童

快訊

中央社／ 台北10日電

北市政府今天在府前廣場舉辦升旗及慶祝活動，市長蔣萬安表示，很高興能在國旗輝映下與市民共同慶祝，市府準備了1000瓶鮮奶，讓早起的學童能憑數位卡證免費領取。

台北市政府114年國慶活動以「台北十刻、幸福十刻」為主題，除在現場掛滿國旗並舉辦升旗典禮，還安排拍照區、舞台演出、親子互動體驗，並準備1000瓶鮮乳，提供台北市學童憑學生證等數位卡證兌領。

蔣萬安出席活動時被媒體堵訪表示，今天是中華民國非常重要的日子，台北市街頭巷尾都掛上了國旗，希望打造飄揚旗海，象徵光輝十月。

他致詞表示，台北市作為首都，是國家的門面，要秉持永續、共榮理念推動各項建設，包含推動「鮮奶週報」政策，讓2到12歲學童每週都能免費領取1瓶乳品，今天還可以領到加碼鮮奶。

蔣萬安說，很高興能在這個重要的日子與市民齊聚一堂，在青天白日滿地紅的國旗輝映下，慶祝屬於這片土地的光榮與驕傲。他要向中華民國致上最高敬意，並期許大家要銘記先人為創建中華民國所付出的努力，守護得來不易的自由及民主，將這份精神持續傳承給下一代。

北市 國旗 鮮奶

相關新聞

沒人來！北市府缺工達8千人恐衝擊行政效率 人事處曝原因

台北市長蔣萬安任職至第3年，民眾黨北市議員陳宥丞指出，他盤點台北市政「兩好三壞」其中一壞是「嚴重缺工」，市府現有6萬80...

綠提案台北市普發現金2.1萬？ 蔣萬安：要整體考量財政

北市藍綠議會黨團都提出「普發現金」，蔣萬安昨赴議會施政報告，綠營拿印有「2.1萬元」超大支票看板，高喊「還稅於民、普發現...

花季端上餐桌 青農張哲岳推洛神花食農旅行、遊玩淡水農村

每年10月至11月為洛神花季節，青農張哲岳與淡水旅學堂合作於10月11日、10月27日推出「輕軌里山-洛神花祭」活動，藉...

新聞眼／普發現金陷兩難 蔣市府如何拆彈

台北市議會剛開議，民進黨團就提案加碼發現金2萬1千元，國民黨團也難擋發現金民意，將提黨團版本，綠營昨天質詢更是步步進逼，...

新北湳仔溝整治有成 變身生態廊道

曾被居民形容為「黑龍江」的新北市湳仔溝，如今搖身一變成為都市裡的生態廊道，市長侯友宜昨與市民一同見證河川復甦的成果。他指...

台北斯文整宅2期 招商成功 都更簽約

北市斯文里整宅建物老舊、住宅單元小每戶僅8至12坪，年初更發生火災，住戶苦盼都更，公辦都更昨正式簽約。市長蔣萬安說，這處...

