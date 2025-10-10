北市國慶升旗旗海飄揚 備千瓶鮮奶送學童

台北市政府今天在府前廣場舉辦升旗及慶祝活動，市長蔣萬安表示，很高興能在國旗輝映下與市民共同慶祝，市府準備了1000瓶鮮奶，讓早起的學童能憑數位卡證免費領取。

台北市政府114年國慶活動以「台北十刻、幸福十刻」為主題，除在現場掛滿國旗並舉辦升旗典禮，還安排拍照區、舞台演出、親子互動體驗，並準備1000瓶鮮乳，提供台北市學童憑學生證等數位卡證兌領。

蔣萬安出席活動時被媒體堵訪表示，今天是中華民國非常重要的日子，台北市街頭巷尾都掛上了國旗，希望打造飄揚旗海，象徵光輝十月。

他致詞表示，台北市作為首都，是國家的門面，要秉持永續、共榮理念推動各項建設，包含推動「鮮奶週報」政策，讓2到12歲學童每週都能免費領取1瓶乳品，今天還可以領到加碼鮮奶。

蔣萬安說，很高興能在這個重要的日子與市民齊聚一堂，在青天白日滿地紅的國旗輝映下，慶祝屬於這片土地的光榮與驕傲。他要向中華民國致上最高敬意，並期許大家要銘記先人為創建中華民國所付出的努力，守護得來不易的自由及民主，將這份精神持續傳承給下一代。