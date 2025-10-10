快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

聽新聞
0:00 / 0:00

花季端上餐桌 青農張哲岳推洛神花食農旅行、遊玩淡水農村

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
青農張哲岳與淡水旅學堂合作於10月11日、10月27日推出「輕軌里山-洛神花祭」活動。圖／新北市農業局提供
青農張哲岳與淡水旅學堂合作於10月11日、10月27日推出「輕軌里山-洛神花祭」活動。圖／新北市農業局提供

每年10月至11月為洛神花季節，青農張哲岳與淡水旅學堂合作於10月11日、10月27日推出「輕軌里山-洛神花祭」活動，藉由洛神花為主軸，提供民眾認識洛神花、採收及製作洛神花司康，帶領民眾穿越時空走訪淡水近郊農村文化及田園景致。

30歲青農張哲岳於淡水滬尾休閒農業區內經營阿三哥農莊，求學階段主修餐飲，畢業後曾至業界學習餐廳經營，深知食材品質的重要性，便決定延續父親從小教導與環境共存觀念，提供從產地到餐桌一系列的體驗活動，從生態解說、各種季節作物採收到農村料理體驗，由於餐飲業扎實的經驗，更讓遊客深刻體驗現採農作物的美味，如釀梅子醋、烤南瓜派等活動都令遊客讚不絕口。

今年10月更與淡水旅學堂合作推出「輕軌里山-洛神花祭」低碳農村活動，以淡水輕軌帶領民眾進入農村，利用當季在地食材洛神花，製作香甜可口的司康，體驗農村鮮採美味，提供民眾了解農村經營與生態平衡的永續農業，並欣賞淡水生態美景與田園風光。

張哲岳表示，本活動從電影「花便當的記憶」聯想，劇中演員以花製作便當，勾起親人的思念，便想以自家栽種的洛神花製作司康，勾起民眾對農村的記憶，規畫從導覽、採收、以及用當季種植的洛神花製作成英式甜點司康，讓民眾認識農村淡水輕旅行，希望透過這次「輕軌里山-洛神花祭」活動，讓民眾享受里山生活的友善環境的精神，並提供農村自然悠閒的精神饗宴。

張哲岳表示，農莊秉持「吃在地、食當季」的理念，因應當季作物設計食農體驗，未來12月規畫咖啡作物介紹、烘焙咖啡豆、手沖咖啡的教學。

青農張哲岳與淡水旅學堂合作於10月11日、10月27日推出「輕軌里山-洛神花祭」活動。圖／新北市農業局提供
青農張哲岳與淡水旅學堂合作於10月11日、10月27日推出「輕軌里山-洛神花祭」活動。圖／新北市農業局提供
青農張哲岳與淡水旅學堂合作於10月11日、10月27日推出「輕軌里山-洛神花祭」活動。圖／新北市農業局提供
青農張哲岳與淡水旅學堂合作於10月11日、10月27日推出「輕軌里山-洛神花祭」活動。圖／新北市農業局提供

淡水 輕軌 咖啡豆

延伸閱讀

新北淡水警分局攜手地政、金融 共同防制不動產詐騙

新北淡水一信書法寫生比賽 330名學生參與揮灑創意

新北大巨蛋樹林淡水2選1 劉和然曝專家投票第一名是這裡

新北淡水音樂超人 聯合賑災音樂會送愛助花蓮

相關新聞

沒人來！北市府缺工達8千人恐衝擊行政效率 人事處曝原因

台北市長蔣萬安任職至第3年，民眾黨北市議員陳宥丞指出，他盤點台北市政「兩好三壞」其中一壞是「嚴重缺工」，市府現有6萬80...

綠提案台北市普發現金2.1萬？ 蔣萬安：要整體考量財政

北市藍綠議會黨團都提出「普發現金」，蔣萬安昨赴議會施政報告，綠營拿印有「2.1萬元」超大支票看板，高喊「還稅於民、普發現...

花季端上餐桌 青農張哲岳推洛神花食農旅行、遊玩淡水農村

每年10月至11月為洛神花季節，青農張哲岳與淡水旅學堂合作於10月11日、10月27日推出「輕軌里山-洛神花祭」活動，藉...

新聞眼／普發現金陷兩難 蔣市府如何拆彈

台北市議會剛開議，民進黨團就提案加碼發現金2萬1千元，國民黨團也難擋發現金民意，將提黨團版本，綠營昨天質詢更是步步進逼，...

新北湳仔溝整治有成 變身生態廊道

曾被居民形容為「黑龍江」的新北市湳仔溝，如今搖身一變成為都市裡的生態廊道，市長侯友宜昨與市民一同見證河川復甦的成果。他指...

台北斯文整宅2期 招商成功 都更簽約

北市斯文里整宅建物老舊、住宅單元小每戶僅8至12坪，年初更發生火災，住戶苦盼都更，公辦都更昨正式簽約。市長蔣萬安說，這處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。