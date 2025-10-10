花季端上餐桌 青農張哲岳推洛神花食農旅行、遊玩淡水農村

每年10月至11月為洛神花季節，青農張哲岳與淡水旅學堂合作於10月11日、10月27日推出「輕軌里山-洛神花祭」活動，藉由洛神花為主軸，提供民眾認識洛神花、採收及製作洛神花司康，帶領民眾穿越時空走訪淡水近郊農村文化及田園景致。

30歲青農張哲岳於淡水滬尾休閒農業區內經營阿三哥農莊，求學階段主修餐飲，畢業後曾至業界學習餐廳經營，深知食材品質的重要性，便決定延續父親從小教導與環境共存觀念，提供從產地到餐桌一系列的體驗活動，從生態解說、各種季節作物採收到農村料理體驗，由於餐飲業扎實的經驗，更讓遊客深刻體驗現採農作物的美味，如釀梅子醋、烤南瓜派等活動都令遊客讚不絕口。

今年10月更與淡水旅學堂合作推出「輕軌里山-洛神花祭」低碳農村活動，以淡水輕軌帶領民眾進入農村，利用當季在地食材洛神花，製作香甜可口的司康，體驗農村鮮採美味，提供民眾了解農村經營與生態平衡的永續農業，並欣賞淡水生態美景與田園風光。

張哲岳表示，本活動從電影「花便當的記憶」聯想，劇中演員以花製作便當，勾起親人的思念，便想以自家栽種的洛神花製作司康，勾起民眾對農村的記憶，規畫從導覽、採收、以及用當季種植的洛神花製作成英式甜點司康，讓民眾認識農村淡水輕旅行，希望透過這次「輕軌里山-洛神花祭」活動，讓民眾享受里山生活的友善環境的精神，並提供農村自然悠閒的精神饗宴。