夜宿新北十三行博物館聽脫口秀 10/13限量報名

中央社／ 新北9日電

新北市十三行博物館18、19日推出「來去博物館蹛一暝」活動，民眾能免費夜宿館內與千年古物共眠，還有和尚脫口秀等演出顛覆博物館嚴肅印象，限量30組名額，13日上午開放報名。

新北市立十三行博物館發布新聞稿，10月18日至19日將舉行「2025國際考古日-來去博物館蹛一暝」，全程以台語進行，民眾將跟隨館方培訓團隊，深度探索常設展與特展區，穿越時空回到史前時代。

民眾可在館內自選心儀位置過夜，與鎮館之寶「人面陶罐」真品共眠，與千年古物零距離接觸，體驗仿墓葬區與骷髏同寢的超現實氛圍，細細觀賞品味青銅器等文物，認識十三行人的精湛工藝與生活智慧。

除了能和千年古物共眠之外，活動也邀知名台語脫口秀與漫才演員演出，包括有「百變和尚」之稱的唐墨，擅長以幽默又深刻的方式詮釋文化故事。在「我用螺仔殼佮你換」節目中，與專業演員透過單口喜劇與漫才結合考古繪本內容，呈現十三行遺址的文化精髓。

館長羅珮瑄表示，十三行博物館致力打造親子共學的文化平台，每件古物背後都有精彩故事，每個台語詞彙都承載著文化記憶。此次活動全程免費，限額30組親子參與，10月13日上午10時在十三行博物館官網開放報名。

