台北斯文整宅2期 招商成功 都更簽約
北市斯文里整宅建物老舊、住宅單元小每戶僅8至12坪，年初更發生火災，住戶苦盼都更，公辦都更昨正式簽約。市長蔣萬安說，這處是斯文整宅第一個招商成功案例，未來將是北大同重要地標，簽約也展現北市推動都更強力的決心與成果。
昨簽約的斯文里二期社區及其東側建物，臨近捷運圓山站、民權西路站、大橋頭站及國道交流道，預計興建地上13層、地下3層建築物，樓地板達9800坪以上，總銷售金額逾90億元，蔣萬安、副市長暨台北住都中心董事長李四川、招商最優申請人都美董事長曹來春等人出席。
七旬劉姓婦人說，嫁來斯文里這邊已經好幾十年，正因為房子太老太舊，漏水一直都修不好，現在住到桃園中壢區，得知老家簽約，特地回來見證，希望盡快都更，讓他們有安全、舒服的房子住。
蔣萬安說，整建住宅是市府早期為安置因公共工程被拆遷住戶設立住宅，全北市現還有19處，屋齡多逾50年以上，但因整宅經歷產權及住戶更迭，整合不易；為加速整宅新生，市府推出「增容積、補利息、齊協力」等3大服務，今年公告調降整宅公辦都更第二階段意願門檻至8成，加速整宅社區進入第三階段模擬選屋。
都發局指出，截至9月底，包含本案、南機場整宅單元三等，進入都更審議階段；至於信維整宅、南機場整宅單元五等，已進入模擬選配，南機場單元四預計明年招商，其他整宅同步整合意願中。
