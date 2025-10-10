新北湳仔溝整治有成 變身生態廊道

曾被居民形容為「黑龍江」的新北市湳仔溝，如今搖身一變成為都市裡的生態廊道，市長侯友宜昨與市民一同見證河川復甦的成果。他指出，湳仔溝整治不僅讓惡臭遠離，也讓生態回歸，「這是一場從掩鼻到微笑的城市轉身」。

侯友宜表示，湳仔溝整治象徵新北水環境改造的關鍵成果，經多年努力，如今魚群回游、翠鳥俯衝、花嘴鴨、烏魚等多樣生物重現，生態物種累計達304種。另汙水下水道接管率已達82%，預計明年可達85%，累計接管戶數逾125萬戶。

水利局長宋德仁表示，湳仔溝整治結合防洪與生態雙重功能，設置汙水截流專管每日減少4萬CMD汙水排放，並利用礫間淨化系統處理1.2萬CMD汙水。透過底泥固化與生態復育，湳仔溝已成為板橋最具代表性的都市綠帶。

市議員黃淑君表示，湳仔溝整治後確實進步許多，但仍須定期清淤。公館溝沿線溝壁破損、部分支線截流未完善，尤其菜市場及攤商的生活廢水仍直接排入公館溝，「這是湳仔溝復育後最大的挑戰」，呼籲加強節流工程監測與市場排水改善，從源頭防堵汙染。

市議員林國春指出，湳仔溝最大問題在於「偷排廢水」仍未根除，湳雅夜市及魚肉市場內攤商仍習慣將洗菜、清潔廢水直接排入公館溝，最終流進湳仔溝，民眾習慣沒改變，花再多錢整治也是徒勞。

水利局回應，湳仔溝兩側已有汙水截流設施，尚未接管的生活汙水，則排入截流管後流入汙水系統處理，並不會排入湳仔溝。現階段河道並無淤積或汙水流入情形，會持續依現場狀況進行維護。