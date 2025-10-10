快訊

偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案 網友：阿貝還是酥了～

新聞眼／普發現金陷兩難 蔣市府如何拆彈

聯合報／ 本報記者林麗玉楊正海

台北市議會剛開議，民進黨團就提案加碼發現金2萬1千元，國民黨團也難擋發現金民意，將提黨團版本，綠營昨天質詢更是步步進逼，市長蔣萬安新會期一開議就陷「財政紀律」、「還錢於民」兩難，這會期如何拆彈，市民都在看。

藍白立院黨團在國會推動普發現金1萬元，蔣萬安曾喊話中央還錢於民，民進黨議會黨團在前天開議就提案要蔣萬安普發現金反制，未料，本該是「自己人」的國民黨也要提案普發現金，且當天新竹市府也宣布要發現金5千元，民意似乎難擋。

但藍營內部其實有雜音，認為不該拿每年的剩餘款去發現金，倒不如拿這錢做更多社會福利，但明年就要選舉，民意的壓力，也讓部分藍營議員不敢公開阻擋。

綠營主張用歲計賸餘發現金，歲計賸餘應該是用於長期公共建設，若用歷年儲蓄發現金，等同是拿家裡的存款來發錢，一次就沒有，做法顯然「殺雞取卵」，也讓蔣市府有所顧忌。

不過，若開地方普發第一槍的新竹市最後獲議會支持，明年如願發放，台北市藍綠黨團又都支持普發，該如何兼顧民意感受，蔣市府有如接到燙手山芋。

普發現金的球，已丟回台北市長蔣萬安手中，面對新版財劃法爭議，即便北市統籌款增加442億元，但中央大砍一般性補助款、捷運等計畫性補助款的洞，恐都得北市府自己扛，普發現金這關，將是蔣萬安財政的一大考驗。

