綠提案台北市普發現金2.1萬？ 蔣萬安：要整體考量財政

聯合報／ 記者楊正海林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（中）昨天赴議會施政報告，民進黨團送出寫有「還稅於民」的超大支票看板給蔣萬安。記者胡經周／攝影
北市藍綠議會黨團都提出「普發現金」，蔣萬安昨赴議會施政報告，綠營拿印有「2.1萬元」超大支票看板，高喊「還稅於民、普發現金」，市長蔣萬安指出，要整體考量財政狀況，也要遵守財政紀律，市府投入相當多的重大建設經費，是非常沉重負擔。

蔣萬安上台報告前，民進黨團議員集體走向蔣萬安座位，送出寫有「還稅於台北市民、憑票支付21000元」等語的超大支票給蔣萬安，議員洪健益更看向蔣萬安說「你們一家五口，十幾萬欸」，讓蔣萬安也不禁莞爾，最後支票由參議趙光中代為收下。

民進黨團副總召何孟樺說，中央普發現金，蔣萬安曾說「大家期待拿到1萬元」，為什麼不願意在北市落實普發現金主張？北市有539億元累計賸餘，算一算，足夠發給每個市民2.1萬元。

民進黨議員許淑華質詢時也說，立法院要求還稅於民，市長也曾要中央趕快通過，現在新竹市宣布普發5千元，已經開第一槍。

蔣萬安說，各縣市的財政狀況不一樣，北市有非綿密的捷運，有6條捷運正在興建，以及預估接下來4800億重大公共建設；中央是所得稅，地方是地方稅，中央超徵8千億等都不一樣，就事論事。

蔣萬安表示，這次統籌分配稅款台北市增加442億元，但「中央左手給、右手扣」，捷運經費補助少了650億元，另外接下來要投入重大建設，包括校舍改建、捷運興建、市場改建等，都要投入4800億元，必須考量整體財政狀況及財政紀律原則。

國民黨北市議會黨團預計下周提出普發現金版本，黨團指出，民進黨版本是拿北市的歲計賸餘全部發現金，完全沒有彈性，難道北市的建設都不用做？國民黨會考量目前北市財政狀況和歲計賸餘，訂出一定比例發。

