新北里鄰調整議會通過 分里明年實施、併里延後一屆才上路

新北市啟動新北市里鄰編組調整計畫，將現有1032里調整為1029里，淡水、林口、五股新增7里，三重、瑞芳減10里，今天新北市議會審議通過，分割增里部分第五屆（2026年）選舉就會實施上路；減里部分，附帶決議「併里部分應於第五屆里長任期屆滿一年前完成公告，並於第六屆里長選舉投票日四個月前實施」，也就是2030年才會上路。

新北市部分行政區人口大幅增加，里別人口差距愈趨明顯，尤其林口區南勢里人口數高達3萬3894人，而瑞芳區的碩仁里僅有143人，差距甚大，新北市為讓里鄰長工作負擔合理化，推動里鄰與里界調整。

新北市民政局據各區里數、人口數、戶數、面積與人口密度服務量分析，並考量居住型態、地形地貌、城市發展、區域差異性等因素調整。

其中林口區將現有17里新增4里，由南勢里分出新林里、力行里，湖南里分出頭湖里、文湖里；淡水區現有42里，新增2里，崁頂里分出新崁里、新市里；五股區現有20里新增1里，成泰里分出芳洲里。

合併里部分，三重區現有119里將減少4里，「中民里」與大同里合併、「長生里」與光華里合併、「大德里」與開元里合併、「雙園里」與中央里合併；瑞芳區現有34里，減少6里，「光復里」與弓橋里合併、「碩仁里」與猴硐里合併、「福住里」與崇文里合併、「銅山里」與石山里合併、「瓜山里」與新山里合併、「南雅里」與濂新里合併。

案件在新北市議會討論，今天大會藍綠議員各有想法。新北市議員李宇翔認為，這次計畫書有的地方有爭議，有的地方沒有爭議，他認為林口里長壓力非常大，分里有其急迫性，應該盡快實施。

市議員黃淑君也說，這次除分里、併里，包括板橋等地也有里界調整，這個沒有爭議應該要先行通過。

新北市議員王威元說，分里大家都沒有意見，但併里部分離選舉只剩一年，實在太過倉促，全案要在選前一年公告，他認為先行通過計畫書，但附帶決議，對於併里的部分可延後一屆到第六屆再實施。

不過議員許昭興認為，雖整份計畫不完美，但要做到表面上公平，她認為若設下併里延後一屆實施，恐導致公平性問題，要通過就一起過，不要分階段實施。

民政局長林耀長說，這份計畫書是經過民政局詳細研究後討論出來的結果，改變幅度已經非常小，拜託議會能夠支持通過；新北市副市長劉和然則說，這些計畫是經過統計方法得出，對於相關結果，市府都會負責任，也拜託議員檢視後，能夠盡快上路。

議長蔣根煌說， 要縮里確實需要給他們一些反應時間，不能說不給選就不給選，他認為應該加個落日條款。

經過討論，里鄰調整計畫通過，不過附帶決議「併里部分應於第五屆里長任期屆滿一年前完成公告，並於第六屆里長選舉投票日四個月前實施。」