新莊中環公園遊具燙到像烤台 議員籲可增設遮陽設備

孩童最愛去公園玩耍，但酷熱陽光讓人無法待久，民代指出，以新莊中環公園為例，不少家長反映遊具太燙無法觸碰，市府應把遮陽設備納入法規設計標準，改善高溫曝曬。景觀處表示，相關管理單位可依照需求，自行評估設置遮陽設備。

新泰塭仔圳重劃區「中環公園」於8月11日正式啟用，吸引許多親子到場遊玩，卻有不少家長反映遊具太燙、環境過熱，尤其「黑手職人歷史展示台」屬金屬表面，長時間曝曬下高溫燙手。

新北市議員陳世軒今天到現場實測，展示台可達62、63度，呼籲新北市府應儘速設置圍籬，避免民眾不慎觸碰，讓這座新啟用的特色公園淪為「大型烤台」。

陳世軒表示，8月11日他與市長侯友宜一同出席啟用，現場即發現「黑手職人歷史展示台」金屬表面燙手異常，便當場跟市長說這裡該設置圍籬，避免民眾不小心碰觸到，侯市長當下也說展示台確實很燙，也認同該設圍籬，避免孩童誤觸受傷，如今兩個月過去，現場仍毫無改善。

陳世軒以紅外線測溫槍實測展示台溫度，數據高達62-64度間，比一般夏季柏油路面還高。他強調，面對極端氣候已成日常，城市公共設施設計必須跟上氣候變遷腳步。他呼籲新北市政府應該趕快加裝圍籬，否則民眾到公園休憩，若孩童玩耍時不小心碰到展示台被燙到，反而失了市府原本設計的美意。

另外，陳世軒指出，早在去年市政總質詢時，他就曾多次要求市府全面檢討新北公園的「遮陽設計不足」問題，主張應將遮陽設施納入法規設計標準，並盤點新莊各公園的遮陽優先順序，優先改善高溫曝曬、兒童遊具集中區域。他再度呼籲加速盤點新莊公園熱環境風險，加裝遮陽結構，避免相同問題一再重演。