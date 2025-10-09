快訊

新北淡水警分局攜手地政、金融 共同防制不動產詐騙

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
跨單位合作，強化民眾對不動產交易安全的認知，提升防詐意識，守護市民財產安全。 圖／紅樹林有線電視提供
跨單位合作，強化民眾對不動產交易安全的認知，提升防詐意識，守護市民財產安全。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水警分局今(9)日上午於淡水區行政大樓舉辦「不動產詐騙防制宣導活動」，邀集淡水地政事務所、土地銀行、中保無限家及在地臉書社團版主共同參與。活動透過跨單位合作，強化民眾對不動產交易安全的認知，提升防詐意識，守護市民財產安全。

淡水地政事務所提醒，為防止詐騙集團假借地政名義詐財，民眾可善用「地政防詐三寶」，包括申辦「地籍異動即時通」，申請「住址隱匿」，保障個資安全，再來是設定「指定送達處所」，避免重要文件遺漏。淡水警分局也呼籲，近期詐騙手法多樣，詐團常冒用地政機關名義或以高額借貸誘騙簽約，民眾應謹慎查證，並隨時撥打110或165反詐騙專線求證，避免受害。

淡水警分局長彭正中強調，詐騙集團手法不斷翻新，常結合情感、投資及不動產交易等方式來誘騙民眾。呼籲民眾保持警覺，凡涉及交易、投資或借貸行為，務必多方查證、慎選管道，並善用「165反詐騙專線」諮詢，共同「識詐、反詐、拒絕受詐」，攜手營造安全、可信的居住與投資環境。

淡水警分局指出，今年1月破獲一起結合「假愛情交友」與「投資陷阱」的不動產詐騙案。受害人遭詐團與代書聯手欺騙，誤將唯一房產抵押借貸，損失慘重。警方鎖定以37歲宋姓男子為首的詐騙集團，於新北、桃園、台中及台南等地同步收網，逮捕5名共犯，查扣逾2000萬元不法所得及名牌精品、契約書、匯款單據與房地產登記收據等贓證物，全案已移送士林地檢署偵辦。

淡水地政事務所課長黃麟雅表示，地政與警方密切合作，持續深入長照機構宣導防詐觀念，關懷高齡長者，守護民眾的財產與人身安全。未來也將持續結合社區及各機關團體，推廣地政法令與防詐知識，讓各年齡層民眾都能具備基本法律素養，共同打造「安全無詐、安心居住」的生活環境。

