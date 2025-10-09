湳仔溝生態回歸仍藏隱憂 議員促源頭整治杜絕汙水

新北市湳仔溝經多年整治，惡臭消除、水質明顯改善，重現生態河川樣貌。然而議員指出，上游公館溝及市場區仍有生活廢水偷排情形，恐讓整治成果打折。對此，水利局強調，湳仔溝兩側已設有汙水截流設施，尚未接管的生活污水皆會排入截流管後送入汙水處理系統，不會直接流入湳仔溝

新北市議員黃淑君表示，湳仔溝整治後確實進步許多，但仍須定期清淤、落實節流，避免汙水再度回流。她指出，公館溝沿線溝壁破損、部分支線截流未完善，尤其菜市場及攤商的生活廢水仍直接排入公館溝，「這是湳仔溝復育後最大的挑戰」。她呼籲市府加強節流工程監測與市場排水改善，從源頭防堵汙染。

新北市議員林國春也指出，湳仔溝最大問題在於「偷排廢水」仍未根除，湳雅夜市及魚肉市場內攤商仍習慣將洗菜、清潔廢水直接排入公館溝，最終流進湳仔溝。

「民眾習慣沒改變，花再多錢整治也是徒勞。」他強調，雖然土城地區汙水已截流，但板橋市區仍有零星排放，加上市場配合度不足、部分里長不願推動接管，使汙水源難以徹底消除，呼籲市府加強稽查與教育宣導，讓湳仔溝真正維持乾淨。

新北市水利局回應，目前湳仔溝平時水源主要來自礫間淨化場處理後的乾淨回流水，僅在大雨時才會導入上游水源，而湳仔溝兩側已有汙水截流設施，尚未接管之生活汙水，則排入截流管後流入汙水系統處理，並不會排入湳仔溝。現階段河道並無淤積或汙水流入情形，年度維護經費約100萬元，並持續依現場狀況維護。