應曉薇質詢…語重心長要蔣萬安保護自己別變「柯文哲第二」
北市長蔣萬安今議會施政報告，涉京華城案遭羈押一年多的議員應曉薇回議會質詢，應質詢新隆社區更新進度後，突然向蔣萬安道歉，表示「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，要市府秘書長不要再問她「什麼時間有空參加市長便當會」，她不會參加。
應曉薇也要蔣萬安好好整頓都發局、政風處，並指政風處不要像「把風處」一樣，並要蔣萬安好好保護自己，稱蔣萬安是這麼優秀的市長，希望不要是第二個前市長(柯文哲)，甚至應曉薇今天有感而發地說，她也謝謝議會很多同仁的「落井下石」，讓她更堅強。
因涉入京華城案被羈押一年多，應曉薇今天交保後第一次回到議事廳質詢，她說，她之所以「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，是因與前市長柯文哲的十六次便當會，只參加三次，談到某個案子就被羈押禁見一年多，所以她提醒蔣萬安「你要注意，我不參加你的便當會，但你跟別人參加便當會，你也要小心保護自己」。
應曉薇提到，都委會是一個單獨單位；都發局是另外一個單獨單位，但竟然有都委會的公務人員，指揮都發局在便當會裡面偷錄影，偷錄影的結果，他跟前市長柯市長是不講話的，是否做賊心虛？不然怎麼要去錄影，都發局長應該要監督同仁。
由於今天議會施政報告，議員多聚焦輝達案，應曉薇向蔣萬安建議「平常心就好」，不是什麼新壽不新壽，那都不是重點，因沒有公務員敢做事都怕坐牢，市長要擔心的是，因為公務員的不做事，足讓北市府倒退十年，提醒蔣萬安要好好保護自己。
