騎警隊國慶將遊行表演 新北：風采展現城市榮耀

中央社／ 新北9日電
新北市警察局騎警隊睽違20年再度受邀參加國慶日表演遊行，特別精選8匹駿馬與18名騎警擔任「英雄車隊」前導任務，預期將成吸睛焦點。（新北市新聞局提供）中央社
新北市政府警察局騎警隊受邀參加114年國慶日表演遊行。市警局今天表示，特別精選8匹駿馬與18名騎警，擔任「英雄車隊」前導任務，將展現最佳默契與英姿風采。

市府今天發布新聞表示，早在民國94年國慶日，騎警隊就曾受邀參加國慶遊行，睽違20年，再度應邀將於國慶日當天遊行，騎警們將身著專屬亮麗服裝，馬匹經過精心訓練與裝飾，性情穩定、步伐穩健，盼望將成為國慶遊行中吸睛的焦點。

新北市警察局表示，騎警隊成立於民國92年，為任務編組，是全國第一支成立的騎警隊，平常在新板橋車站特定區、淡水河八里左岸值勤，長年已成為新北市的形象招牌，積極參與各類市政活動與公益行動。

警局說，這次在國家慶典舞台遊行，依照規劃，英雄車隊遊行出場時間為上午10時58分。接獲勤務後，已經多次實施集訓，確保勤務絕對安全，能夠參與遊行也象徵國家對專業形象的肯定，也讓全體隊員倍感光榮。

市長侯友宜今天慰勞騎警隊，致贈飲料，感謝他們代表新北市參加國家慶典，展現城市形象與警察專業。他感謝所有騎警在烈陽和風雨，堅持訓練、全力以赴，為國慶日登場的演出做好萬全準備，配合騎警精湛騎術，在國慶舞台上展現榮耀。

市警局統計，至今年9月底，新北騎警隊已執行雙北世壯運、全國漁民節、金山甘藷季、新北市兒童藝術節等，46場次公益與犯罪預防宣導，並推廣治安觀念，展現城市的活力與國際能見度。

