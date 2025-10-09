雙十連假好去處 新北瑞芳黃金博物館限定登場活動一次滿足

迎接雙十國慶連假，新北市黃金博物館推出「月圓國慶藝起來」系列活動，將於十月十日至十二日熱鬧登場。活動內容包含創意手作、音樂表演、在地市集與互動遊戲，邀請民眾在秋日走進金瓜石山城，感受節慶氛圍，體驗豐富有趣的文化之旅。

活動期間，每日下午兩點至四點在金水廣場舉辦「瓶燈彩繪課程」，由瑞芳老街協會帶領民眾親手創作專屬的節日紀念品。每場限額二十人，材料費每人兩百元，建議提早報名。

現場同時安排精彩音樂表演，邀請廖庭澔、楊紫羚、張晉豪、趙敏惠及在地音樂人瓦克阿中接力演出，為山城增添熱鬧氛圍。廣場周邊的「瑞芳在地市集」也不容錯過，集合瓶燈藝術、芋圓點心、文創商品與黏土手作課程等，讓遊客邊逛邊玩，體驗在地文化魅力。

配合永續旅遊理念，活動期間只要下載「Easy Wallet悠遊付」並加入「減碳存摺」，即可兌換限量特色紀念小物，數量有限，送完為止。

十月十日國慶日當天，全館免費開放參觀。十日至十二日辦理定時導覽活動，參加導覽還可獲贈小國旗一支，歡迎民眾踴躍參與，共同歡慶國慶假期。

黃金博物館館長林文中表示，此次活動結合藝術創作與地方特色，不僅有趣又富有教育意義，無論親子、情侶、朋友或單人旅遊，都能找到適合自己的活動，享受難忘的國慶假期。