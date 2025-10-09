台北市要不要普發現金？蔣萬安議會施政報告答詢表態

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，議員許淑華質詢北市要不要普發現金、還稅於民？蔣萬安指出，市府要整體考量目前財政狀況，也要遵守財政紀律，因為市府投入相當多的重大建設經費，接下來會有4800億元，這是一個非常沉重的負擔。

蔣萬安指出，議會如果有提案還稅於民，市府須做完整的研議，許淑華追問，建設應該要做，但中央是不是也有重大政策要做，但立法院要求還稅於民，市長也曾經要求中央趕快通過，現在新竹市也宣布普發5000元，已經開第一槍。

蔣萬安說，各縣市的財政狀況不一樣，台北市有非綿密的捷運，有6條捷運正在興建，以及預估接下來4800億重大公共建設。許淑華再質疑「你輔選被罷免立委時，有講還稅於民，1個人1萬元」

蔣萬安說，中央是所得稅，地方是地方稅，這不一樣，中央超徵8千億，這是不一樣的，就事論事。許淑華說，還稅於民是大家的共識。