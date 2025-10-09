聽新聞
新北三芝淺水灣環境改善 淨化污水友善戲水場域
三芝淺水灣附近住家與商家因還沒有污水下水道建設，雨水與污水共流流向沙灘上的排水口，直接排放入大海，如此也引起親水環境疑慮，日前終於在中央國土署與市府水利局的補助經費挹注下進行環境營造改善工程，近日完工，三芝區公所也邀請民代與地方團體代表來見證聽取工程簡報，並且看見三芝淺水灣的環境改善與美化。
三芝區長賴小萍表示，淺水灣環境改善工程透過將雨水及污水引流至生態池自然淨化的方式，營造友善安全衛生的戲水環境。不僅如此，這次工程邀請三芝在地藝術家卓明珠打造出水口『我們與水的距離』的公共藝術，把原本水泥色調的出水口變得藝術、繽紛，還充滿了三芝在地的特色元素。
藝術家卓明珠說，以破碎的磁磚重新拼貼設計宇宙蒼穹，象徵著水孕育自然萬物，卻在城市進步後，人們與水產生了距離，期待透過將破碎拾起整合拼貼的藝術品產生感染力，要喚起大眾對水環境的關注、保護與珍惜。
