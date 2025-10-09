快訊

2025年諾貝爾文學獎得主揭曉！匈牙利作家戴桂冠 村上春樹又陪榜

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

聽新聞
0:00 / 0:00

新北三芝淺水灣環境改善 淨化污水友善戲水場域

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
淺水灣公共藝術以破碎的磁磚重新拼貼設計宇宙蒼穹，象徵著水孕育自然萬物。 圖／紅樹林有線電視提供
淺水灣公共藝術以破碎的磁磚重新拼貼設計宇宙蒼穹，象徵著水孕育自然萬物。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝淺水灣附近住家與商家因還沒有污水下水道建設，雨水與污水共流流向沙灘上的排水口，直接排放入大海，如此也引起親水環境疑慮，日前終於在中央國土署與市府水利局的補助經費挹注下進行環境營造改善工程，近日完工，三芝區公所也邀請民代與地方團體代表來見證聽取工程簡報，並且看見三芝淺水灣的環境改善與美化。

三芝區長賴小萍表示，淺水灣環境改善工程透過將雨水及污水引流至生態池自然淨化的方式，營造友善安全衛生的戲水環境。不僅如此，這次工程邀請三芝在地藝術家卓明珠打造出水口『我們與水的距離』的公共藝術，把原本水泥色調的出水口變得藝術、繽紛，還充滿了三芝在地的特色元素。

藝術家卓明珠說，以破碎的磁磚重新拼貼設計宇宙蒼穹，象徵著水孕育自然萬物，卻在城市進步後，人們與水產生了距離，期待透過將破碎拾起整合拼貼的藝術品產生感染力，要喚起大眾對水環境的關注、保護與珍惜。

污水 藝術家 雨水

延伸閱讀

名人效應大麻氾濫 新北刑大偕緝毒犬出擊逮70人扣大量大麻

新北搶輝達！侯友宜推A9站腹地：地點好、AI聚落完整

新北紀錄片獎累計140部優選 協拍培植創作人才

郝龍斌新北造勢喊「五都未勝辭主席」 強調藍白合誓重返執政

相關新聞

應曉薇質詢…語重心長要蔣萬安保護自己別變「柯文哲第二」

北市長蔣萬安今議會施政報告，涉京華城案遭羈押一年多的議員應曉薇回議會質詢，應質詢新隆社區更新進度後，突然向蔣萬安道歉，表...

湳仔溝生態回歸仍藏隱憂 議員促源頭整治杜絕汙水

新北市湳仔溝經多年整治，惡臭消除、水質明顯改善，重現生態河川樣貌。然而議員指出，上游公館溝及市場區仍有生活廢水偷排情形，...

騎警隊國慶將遊行表演 新北：風采展現城市榮耀

新北市政府警察局騎警隊受邀參加114年國慶日表演遊行。市警局今天表示，特別精選8匹駿馬與18名騎警，擔任「英雄車隊」前導...

新北里鄰調整議會通過 分里明年實施、併里延後一屆才上路

新北市啟動新北市里鄰編組調整計畫，將現有1032里調整為1029里，淡水、林口、五股新增7里，三重、瑞芳減10里，今天新...

新北淡水警分局攜手地政、金融 共同防制不動產詐騙

新北市淡水警分局今(9)日上午於淡水區行政大樓舉辦「不動產詐騙防制宣導活動」，邀集淡水地政事務所、土地銀行、中保無限家及在地臉書社團版主共同參與。活動透過跨單位合作，強化民眾對不動產交易安全的認知，提升防詐意識，守護市民財產安全。

新莊中環公園遊具燙到像烤台 議員籲可增設遮陽設備

孩童最愛去公園玩耍，但酷熱陽光讓人無法待久，民代指出，以新莊中環公園為例，不少家長反映遊具太燙無法觸碰，市府應把遮陽設備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。