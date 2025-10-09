蔣萬安下午施政報告前 綠營清空座位...送標語喊「普發現金」

台北市長 蔣萬安 下午赴議會施政報告及答詢，上台報告前， 民進黨 團提出權宜問題，針對輝達、普發現金等議題做程序發言，綠營議員手拿「2.1萬元支票」看板，清空座位走向蔣萬安，高喊還稅於民、普發現金。因藍綠白議員均發言，約1小時後，蔣萬安才上台施政報告。

民進黨議會黨團總召陳慈惠表示，現在輝達很有可能離開北市，當初輝達選擇落腳士北科，蔣萬安自信滿滿表示希望輝達感受到北市是最可靠、最可信任夥伴，但現在看來，變成「講大話」。

陳慈慧指出，現在很多縣市都在爭取輝達進駐，民進黨團希望蔣萬安拿出魄力，到底進度如何，遇到什麼困難，如果遇到困難就拿到議會來討論，可以集思廣益，沒人要扯蔣萬安後腿，大家都希望輝達留在台北市、進駐北士科，若輝達最後選擇離開台北市，就是蔣萬安斷送台北市成為AI首都，「天上掉下來的機會，都留不住」就是最失職、最沒能力的市長。

針對能否留住輝達，國民黨議員也感到憂心，國民黨議員秦慧珠表示，輝達是世界龍頭級公司，如果這樣一個公司，台北市政府都沒辦法主動積極留下，而是用消極的方式來處理，她覺得執行力會受到大家很大的否定，且北市府好像沒掌握狀況，經濟部7日收到輝達的函，請求協助能夠提供輝達的土地，北市府有沒有掌握這訊息？

針對還稅於民、普發現金，民進黨團副召何孟樺也說，中央普發現金，蔣萬安曾說「大家期待拿到1萬元」但為什麼自己治理的台北市有錢，卻不願意在北市落實自己的普發現金主張？北市有539億元的累計賸餘，算一算，足夠發給每個市民2.1萬元，所以民進黨團提案，不只是要敦促蔣萬安落實自己的政治主張「不要一個男人，連50歲都不到，就只剩下一張嘴」。

民進黨團幹事長顏若芳表示，北市府對「還稅於民」的立場一變再變，也讓許多市民感到失望，當初立法院在討論還稅於民方案時，蔣萬安也曾大力支持普發現金，還說「還稅於民，天經地義」，如今輪到自家被要求普發時，卻跟市府協調輝達海外總部一樣，一拖再拖。

民進黨黨團成員最後全部走下座位，到蔣萬安位子前高呼「普發現金、還稅於民」，將寫著「21000元」的大型支票看板送給蔣萬安，市府則由參議趙光中代為收下。