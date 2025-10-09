快訊

85度C拋震撼彈！美食-KY啟動中國關店減損 不排除退出特定區域市場

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

聽新聞
0:00 / 0:00

「把輝達留在台北」蔣萬安施政報告 綠議員送輝達顯示卡

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨議員林延鳳送蔣萬安對聯，諷市長蔣萬安把話說得很滿，執行的過程卻讓人失望。記者楊正海／攝影
民進黨議員林延鳳送蔣萬安對聯，諷市長蔣萬安把話說得很滿，執行的過程卻讓人失望。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告及答詢，上台報告前，民進黨團提出權宜問題，針對輝達設總部等議題等議題做程序發言，不少議員也送蔣萬安「開議禮」，希望蔣萬安把輝達留在台北市。

民進黨議員在程序發言中，紛紛送給蔣萬安「禮物」議員簡舒培要蔣萬安宣示並喊出「把輝達留在台北」當場送給蔣萬安一個輝達的產品顯示卡，市價要1萬元以上。

民眾黨議會黨團也希望蔣萬安把輝達留住，並要大都喊山來，議員黃瀞瑩送「館長」的草本養護產品「大聲汗」給蔣萬安，要蔣萬安「大聲」喊出把輝達留在台北市，她說，蔣萬安的角色應該是關鍵協調，議會、新光、和輝達，公務員勇於做事；綠營議員則反酸「館長」的東西有沒有經過衛福部核准？「小心食安問題」。

民進黨議員陳賢蔚準備一套軍裝，諷蔣萬安拆除公館圓環等施政，沒有傾聽民意，「專制獨裁」，就像這套軍裝的威權象徵，希望蔣萬安施政能多傾聽、尊重民意。

民進黨議員林延鳳發言時指出，蔣市府之前對輝達來在北士科設立亞太總部表現得信心十足，但目前的發展看出，蔣萬安把話說得很滿，執行的過程卻讓人失望。林延鳳再舉拆公館圓環、中國製機器狗、雙城論壇等案為例，市府執行過程都荒腔走板，因此當場送給蔣萬安一幅「前暗山盟海誓，睏醒昨暝歹勢」對聯，橫批則是「好大喜功」，勸告蔣市長不要再做愛吹牛的「蔣大話」。

議員民眾黨團在蔣萬安施政報告前，希望蔣萬安留住輝達。記者楊正海／攝影
議員民眾黨團在蔣萬安施政報告前，希望蔣萬安留住輝達。記者楊正海／攝影
民進黨議員簡舒培在程序發言中，送給蔣萬安「禮物」。記者楊正海／攝影
民進黨議員簡舒培在程序發言中，送給蔣萬安「禮物」。記者楊正海／攝影

蔣萬安 議員 公館圓環

延伸閱讀

北市普發現金有望？綠提發2萬1藍將提版本 蔣萬安這樣說

2026北市選戰！他點名民進黨「4總統級」強將挑戰蔣萬安

【重磅快評】藍綠會獵輝達 蔣萬安的四面埋伏

輝達用地經濟部放話賴清德才幫忙 賴士葆：以為可拖累蔣萬安連任

相關新聞

「把輝達留在台北」蔣萬安施政報告 綠議員送輝達顯示卡

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告及答詢，上台報告前，民進黨團提出權宜問題，針對輝達設總部等議題等議題做程序發言，不少議員...

蔣萬安下午施政報告前 綠營清空座位...送標語喊「普發現金」

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告及答詢，上台報告前，民進黨團提出權宜問題，針對輝達、普發現金等議題做程序發言，綠營議員手...

騎警隊國慶將遊行表演 新北：風采展現城市榮耀

新北市政府警察局騎警隊受邀參加114年國慶日表演遊行。市警局今天表示，特別精選8匹駿馬與18名騎警，擔任「英雄車隊」前導...

湳仔溝生態回歸仍藏隱憂 議員促源頭整治杜絕汙水

新北市湳仔溝經多年整治，惡臭消除、水質明顯改善，重現生態河川樣貌。然而議員指出，上游公館溝及市場區仍有生活廢水偷排情形，...

應曉薇質詢…語重心長要蔣萬安保護自己別變「柯文哲第二」

北市長蔣萬安今議會施政報告，涉京華城案遭羈押一年多的議員應曉薇回議會質詢，應質詢新隆社區更新進度後，突然向蔣萬安道歉，表...

民進黨團提北市普發現金2.1萬 蔣萬安：須考量整體財政狀況

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告及答詢，上台報告前，民進黨團台北市議員們送出寫有「還稅於台北市民普發現金 憑票支付210...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。