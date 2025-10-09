快訊

承包巡防艇採購案…慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

聽新聞
0:00 / 0:00

行人友善區再擴大…師大商圈加入 公園抬升借鏡杜拜

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
師大公園內將串接兩座公園時的路面抬升，行人走起來時就能順暢，反倒是車輛會有上下起伏，因而達到減速效果。圖／台北市交通局提供
師大公園內將串接兩座公園時的路面抬升，行人走起來時就能順暢，反倒是車輛會有上下起伏，因而達到減速效果。圖／台北市交通局提供

台北市近年積極推動行人步行環境，自民國112與大學里推出行人友善區後，陸續擴大實施範圍，交通局表示，近期完成師大商圈的行人友善區，包含公園路面的抬升、道路彎曲及入口意象，經調查平均車速減少44％。

朱宸佐表示，112年大學里推行行人友善區後，陸續也在周邊的龍泉里、古風里、古莊里，以及今年的龍坡里推行，將師大生活圈串接起來。尤其大學里設計道路彎曲、入口意象等措施後，車輛降速達26.52％，事故率減少22.23％。

朱宸佐以古莊里為例，已陸續完成行人友善區，像是師大圍牆到師大路92巷的浦城街，兩側設置噴花人行道搭配實體的欄杆、緣石阻隔及減速丘等，提供行人安全的通行步道及縮減車道寬度。經測平均車速減少了44%。

他也說，由於行人友善區會重新設計道路，勢必會有機車格位減少，為此，和國產署土地滿足替代空間，增闢100席機車停車格。

朱宸佐提到師大公園內的行人通廊，以往行人行經時都會有台階，因此穿越兩座公園時，需要上上下下，為此，在串接兩座公園時將路面抬升，行人走起來時就能順暢，反倒是車輛會有上下起伏，因而達到減速效果。

交通局長謝銘鴻說，這項措施是考察韓國與杜拜而成，經用路的概念重新翻轉。另外，交通局說，今年3月也啟動大學里的經濟計畫，會持續提升行人通行空間、檢討路口路型，以及新設行人優先區等。

交通局補充，行人友善區採鄰里向交通局申請，目前已有6個里施工中、14個里規畫中，統計有12行政區皆有鄰里申請，不過也觀察，多數申請的鄰里，仍以社區內長輩居多，因此會希望行經里內的汽機車駕駛速度放慢，之後也會持續向區公所等推廣，讓更多鄰里響應。

古莊里兩側設置噴花人行道搭配實體的欄杆。圖／台北市交通局提供
古莊里兩側設置噴花人行道搭配實體的欄杆。圖／台北市交通局提供

行人 人行道

延伸閱讀

新城際型電動公車加入營運！新北市電巴突破300輛

飛手注意！台南市無人機空域有272處禁止、限制航區

男毒駕罰鍰等欠款16萬元 台南分署找上門…親友看不下去代繳清

首爾連線／抗癌成功再搭秀智 金宇彬認：我的願望實現了

相關新聞

新北大巨蛋樹林淡水2選1 劉和然曝專家投票第一名是這裡

新北大巨蛋會落腳樹林還是淡水預計明年會出爐，主導者、新北市副市長劉和然今天接受廣播節目暐瀚撞新聞專訪時指出，這次評估團隊...

萬大中和線2027通車誰是新北市長？劉和然脫口：我們來幫它通車

誰是新北市長侯友宜接班人各界關注，新北市副市長劉和然今天接受廣播節目暐瀚撞新聞專訪，談到捷運萬大中和樹林線一期將在202...

行人友善區再擴大…師大商圈加入 公園抬升借鏡杜拜

台北市近年積極推動行人步行環境，自民國112與大學里推出行人友善區後，陸續擴大實施範圍，交通局表示，近期完成師大商圈的行...

「黑龍江」湳仔溝蛻變國際典範 侯友宜：304種生物重返溪畔

曾被居民形容為「黑龍江」的湳仔溝，如今搖身一變成為都市裡的生態廊道。新北市水利局今舉辦「世界河川日：重回湳仔溝」活動，市...

北市推樂齡實作課家電維修、無人機學堂 男學員大增

台北市高齡化人口高達23.79％，高居六都之冠，但樂齡活動參與性別比，女性會有7成，但男性僅有3成，教育局為提高男性長輩...

蘆洲無中大型醫院 民眾盼蘆洲醫療園區快完工

蘆洲逾20萬人口卻無中、大型醫院，日前蘆洲氣爆案病患還需後送淡馬及台北新光醫院，地方期盼蘆洲醫療園區儘早完工，民眾無須奔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。