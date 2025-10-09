行人友善區再擴大…師大商圈加入 公園抬升借鏡杜拜

台北市近年積極推動行人步行環境，自民國112與大學里推出行人友善區後，陸續擴大實施範圍，交通局表示，近期完成師大商圈的行人友善區，包含公園路面的抬升、道路彎曲及入口意象，經調查平均車速減少44％。

朱宸佐表示，112年大學里推行行人友善區後，陸續也在周邊的龍泉里、古風里、古莊里，以及今年的龍坡里推行，將師大生活圈串接起來。尤其大學里設計道路彎曲、入口意象等措施後，車輛降速達26.52％，事故率減少22.23％。

朱宸佐以古莊里為例，已陸續完成行人友善區，像是師大圍牆到師大路92巷的浦城街，兩側設置噴花人行道搭配實體的欄杆、緣石阻隔及減速丘等，提供行人安全的通行步道及縮減車道寬度。經測平均車速減少了44%。

他也說，由於行人友善區會重新設計道路，勢必會有機車格位減少，為此，和國產署土地滿足替代空間，增闢100席機車停車格。

朱宸佐提到師大公園內的行人通廊，以往行人行經時都會有台階，因此穿越兩座公園時，需要上上下下，為此，在串接兩座公園時將路面抬升，行人走起來時就能順暢，反倒是車輛會有上下起伏，因而達到減速效果。

交通局長謝銘鴻說，這項措施是考察韓國與杜拜而成，經用路的概念重新翻轉。另外，交通局說，今年3月也啟動大學里的經濟計畫，會持續提升行人通行空間、檢討路口路型，以及新設行人優先區等。