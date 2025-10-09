快訊

承包巡防艇採購案…慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

聽新聞
0:00 / 0:00

「黑龍江」湳仔溝蛻變國際典範 侯友宜：304種生物重返溪畔

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市水利局今舉辦「世界河川日：重回湳仔溝」活動，新北市長侯友宜（左四）與市民一同見證河川復甦的成果。記者張策／攝影
新北市水利局今舉辦「世界河川日：重回湳仔溝」活動，新北市長侯友宜（左四）與市民一同見證河川復甦的成果。記者張策／攝影

曾被居民形容為「黑龍江」的湳仔溝，如今搖身一變成為都市裡的生態廊道。新北市水利局今舉辦「世界河川日：重回湳仔溝」活動，市長侯友宜與市民一同見證河川復甦的成果。他指出，湳仔溝整治不僅讓惡臭遠離，也讓生態回歸，「這是一場從掩鼻到微笑的城市轉身」，更讓新北登上世界河川日的國際舞台。

侯友宜表示，湳仔溝整治象徵新北水環境改造的關鍵成果，經過多年努力，如今魚群回游、翠鳥俯衝、花嘴鴨、烏魚等多樣生物重現，生態物種累計達304種。他說，幸福不是遠方的藍圖，而是市民能沿溪散步、感受自然與城市共生的日常風景。他強調，新北市污水下水道接管率已達82%，預計明年可達85%，累計接管戶數逾125萬戶，全國第一，顯示水環境治理已邁向新階段。

水利局長宋德仁表示，湳仔溝整治結合防洪與生態雙重功能，設置污水截流專管每日減少4萬CMD污水排放，並利用礫間淨化系統處理1.2萬CMD污水，拆除老舊攔水堰及啟動抽水站預抽機制，新增15萬立方公尺滯洪空間，相當於60座標準泳池。透過底泥固化與生態復育，湳仔溝已成為板橋最具代表性的都市綠帶。

侯友宜感謝水利局、志工團體及地方居民多年配合，也肯定鹽寮協會、學校及社區團體持續守護河川的行動。他強調，新北五大河溝—湳仔溝、鴨母港溝、大窠坑溪、藤寮坑溝及瓦磘溝皆已完成整治，未來將持續推動全市流域治理，讓「水環境永續、自然共生」成為新北的城市印記。

今年「世界河川日」邁入第20週年，全球超過百國響應，新北湳仔溝被聯合國納入年度國際案例之一。侯友宜表示，這份榮耀屬於所有為河川努力的市民，「看著湳仔溝重生，是我每天最開心的微笑開始的地方。」

新北市水利局今舉辦「世界河川日：重回湳仔溝」活動，新北市長侯友宜與市民一同見證河川復甦的成果。記者張策／攝影
新北市水利局今舉辦「世界河川日：重回湳仔溝」活動，新北市長侯友宜與市民一同見證河川復甦的成果。記者張策／攝影
新北市水利局今舉辦「世界河川日：重回湳仔溝」活動，新北市長侯友宜（左）與市民一同見證河川復甦的成果。記者張策／攝影
新北市水利局今舉辦「世界河川日：重回湳仔溝」活動，新北市長侯友宜（左）與市民一同見證河川復甦的成果。記者張策／攝影
新北市水利局今舉辦「世界河川日：重回湳仔溝」活動，新北市長侯友宜（後排左四）與市民一同見證河川復甦的成果。記者張策／攝影
新北市水利局今舉辦「世界河川日：重回湳仔溝」活動，新北市長侯友宜（後排左四）與市民一同見證河川復甦的成果。記者張策／攝影
白鷺鷥駐足於湳仔溝礫間，見證湳仔溝環境的蛻變。圖／新北市水利局提供
白鷺鷥駐足於湳仔溝礫間，見證湳仔溝環境的蛻變。圖／新北市水利局提供
湳仔溝今年二月驚喜發現花嘴鴨入住。圖／新北市水利局提供
湳仔溝今年二月驚喜發現花嘴鴨入住。圖／新北市水利局提供
魚群悠游於湳仔溝礫間區域，找回河川生命力。圖／新北市水利局提供
魚群悠游於湳仔溝礫間區域，找回河川生命力。圖／新北市水利局提供
新北市水利局今舉辦「世界河川日：重回湳仔溝」活動，新北市長侯友宜（右二）與市民一同見證河川復甦的成果。記者張策／攝影
新北市水利局今舉辦「世界河川日：重回湳仔溝」活動，新北市長侯友宜（右二）與市民一同見證河川復甦的成果。記者張策／攝影

侯友宜 污水

延伸閱讀

新北搶輝達！侯友宜推A9站腹地：地點好、AI聚落完整

萬大中和線2027通車誰是新北市長？劉和然脫口：我們來幫它通車

稱獲張善政、侯友宜力挺 郝龍斌：拚團結2028下架民進黨

與郝龍斌見面談了什麼？侯友宜：國民黨需要務實穩健的領導人

相關新聞

新北大巨蛋樹林淡水2選1 劉和然曝專家投票第一名是這裡

新北大巨蛋會落腳樹林還是淡水預計明年會出爐，主導者、新北市副市長劉和然今天接受廣播節目暐瀚撞新聞專訪時指出，這次評估團隊...

萬大中和線2027通車誰是新北市長？劉和然脫口：我們來幫它通車

誰是新北市長侯友宜接班人各界關注，新北市副市長劉和然今天接受廣播節目暐瀚撞新聞專訪，談到捷運萬大中和樹林線一期將在202...

行人友善區再擴大…師大商圈加入 公園抬升借鏡杜拜

台北市近年積極推動行人步行環境，自民國112與大學里推出行人友善區後，陸續擴大實施範圍，交通局表示，近期完成師大商圈的行...

「黑龍江」湳仔溝蛻變國際典範 侯友宜：304種生物重返溪畔

曾被居民形容為「黑龍江」的湳仔溝，如今搖身一變成為都市裡的生態廊道。新北市水利局今舉辦「世界河川日：重回湳仔溝」活動，市...

北市推樂齡實作課家電維修、無人機學堂 男學員大增

台北市高齡化人口高達23.79％，高居六都之冠，但樂齡活動參與性別比，女性會有7成，但男性僅有3成，教育局為提高男性長輩...

蘆洲無中大型醫院 民眾盼蘆洲醫療園區快完工

蘆洲逾20萬人口卻無中、大型醫院，日前蘆洲氣爆案病患還需後送淡馬及台北新光醫院，地方期盼蘆洲醫療園區儘早完工，民眾無須奔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。