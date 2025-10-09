「黑龍江」湳仔溝蛻變國際典範 侯友宜：304種生物重返溪畔

曾被居民形容為「黑龍江」的湳仔溝，如今搖身一變成為都市裡的生態廊道。新北市水利局今舉辦「世界河川日：重回湳仔溝」活動，市長侯友宜與市民一同見證河川復甦的成果。他指出，湳仔溝整治不僅讓惡臭遠離，也讓生態回歸，「這是一場從掩鼻到微笑的城市轉身」，更讓新北登上世界河川日的國際舞台。

侯友宜表示，湳仔溝整治象徵新北水環境改造的關鍵成果，經過多年努力，如今魚群回游、翠鳥俯衝、花嘴鴨、烏魚等多樣生物重現，生態物種累計達304種。他說，幸福不是遠方的藍圖，而是市民能沿溪散步、感受自然與城市共生的日常風景。他強調，新北市污水下水道接管率已達82%，預計明年可達85%，累計接管戶數逾125萬戶，全國第一，顯示水環境治理已邁向新階段。

水利局長宋德仁表示，湳仔溝整治結合防洪與生態雙重功能，設置污水截流專管每日減少4萬CMD污水排放，並利用礫間淨化系統處理1.2萬CMD污水，拆除老舊攔水堰及啟動抽水站預抽機制，新增15萬立方公尺滯洪空間，相當於60座標準泳池。透過底泥固化與生態復育，湳仔溝已成為板橋最具代表性的都市綠帶。

侯友宜感謝水利局、志工團體及地方居民多年配合，也肯定鹽寮協會、學校及社區團體持續守護河川的行動。他強調，新北五大河溝—湳仔溝、鴨母港溝、大窠坑溪、藤寮坑溝及瓦磘溝皆已完成整治，未來將持續推動全市流域治理，讓「水環境永續、自然共生」成為新北的城市印記。