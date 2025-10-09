因應國慶活動 北市交管凱道、101大樓附近道路

因應國慶日各項活動，台北市警察局針對凱道等路段規劃2階段交管措施，從今晚10時起至10日下午1時。101大樓將施放國慶煙火，松壽路等路段將從10日下午5時起管制。

台北市警察局交通大隊新聞資料提及，配合10日國慶活動，針對活動區域及道路實施交通管制，國慶大會分2階段交管。

第1階段從9日晚上10時起，路段包含衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）、凱達格蘭大道（含）以南；公園路（含）、中山南路（不含）以西；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道（均含）以北；桃源街（不含）、博愛路（含）以東，所圍區域，人車管制。

第2階段從10日凌晨0時至下午1時，路段包含武昌街、襄陽路、徐州路、信義路（均不含）、常德街（含）、忠孝西路（含南線2車道）以南；中山南路（含單側北向南車道）、林森南路、杭州南路（均不含）、羅斯福路（含）以西；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北；中華路（不含）、博愛路（含）以東，所圍區域，僅管制車輛。

警方表示，管制區域外擴大交通疏導範圍：東至金山南路，西至西寧南、北路，南至和平東、西路（延伸至羅斯福路、辛亥路口），北至市民大道（以上均含道路）。

警方說，針對國慶活動彈性管制共8處，包含中華路與漢口街設置彈性管制點，視狀況管制車輛往東行駛；忠孝西路與公園路、忠孝東路與林森南路、市民大道與重慶北路、市民大道與承德路、市民大道與中山北路，視狀況管制車輛往南行駛。

杭州南路與仁愛路，視狀況管制車輛往西行駛。重慶南路、和平西路，視狀況管制車輛往北行駛，各彈性管制點，將視車流開放公車通行。

警方表示，國慶酒會活動交管從10日下午3時至晚上8時，區域包含重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域。管車不管人（車輛憑證入場）。

另外，台北捷運公司自9日晚上10時起至10日晚上8時，關閉捷運台大醫院站1號及4號出口往228和平公園方向鐵門。

警方指出，台北101大樓10日晚上進行無人機展演並施放國慶煙火，下午5時起進行交管措施。

第1階段從10日下午5時至晚上9時，管制松壽路（市府-松智）雙向內側共4車道封閉，保留雙向外側各1車道通行。第2階段從10日晚上9時至晚上10時25分，包含市府路（松高-信義）、松智路（松壽-信義）、松壽路（一號道路-松智）、松廉路（松智-松壽20巷）、信義路往東（莊敬-松智）、往西（松仁-莊敬）。

警方說，第3階段管制從10日晚上10時25分至深夜11時30分。松壽路（市府-松智）雙向內側共4車道封閉，保留雙向外側各1車道通行，並彈性管制松仁路、松壽路口往西；松智路、松高路口往南。