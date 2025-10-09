新北大巨蛋樹林淡水2選1 劉和然曝專家投票第一名是這裡

新北大巨蛋會落腳樹林還是淡水預計明年會出爐，主導者、新北市副市長劉和然今天接受廣播節目暐瀚撞新聞專訪時指出，這次評估團隊找來專家學者、球團、球員、球探與體育主播等共計20人，經過討論評估後，前兩名分別是樹林機五、淡海二期，主持人追問所以第一名是樹林？劉和然表示，樹林與淡水差距不大，後續將委請專業團隊真展開兩處可行性評估，最後落腳何處預計明年中左右就會有結論。

劉和然表示，原本六處在評估階段，都先看基地條件，樹林、淡海二期兩處都符合條件，找來的評估團隊有20人，除了專家學者、球員、球團、球探、體育主播都有，甚至還有觀光業界代表，成員有楊清瓏、陳亞里等人。

「相對主觀，但人數多，就會變客觀。」劉和然說，經過現勘與開會討論後，20位成員透過投票方式決定排名，他舉例，如果其中一處在委員心中都是第一名，最後乘上20人分數就是20分，如果拿第六名，乘上20人就是120分。

劉和然說，樹林機五跟淡海二期是落在20到30分的區間，主持人追問第一名是樹林？劉和然說，兩個平均下來還是一點多，所以差距不大，後續才會再委託專業團隊展開兩處的可行性評估。

劉和然說，淡水相對優勢就是面積40-50公頃，因是開發區沒有既有交通路網，不用特別處理，可以透過造鎮打造摩天輪、Outlet百貨賣場等，加上輕軌機廠也在周邊，專家團隊是以為十年後的交通規畫來看，且有觀光效益。

至於樹林機五則是有既有交通路網，但可以透過拉高，在既有路網上搭建平台，還可以作為露天演唱會地點，且位於市區，時效性與立即性比較高，但他強調，兩處屬性不太相同，各有優缺點。

劉和然說，接下來可行性評估即將展開，預計3個月會有期初報告、6個月期中報告，在市長侯友宜卸任前一定會有結果出爐。

劉和然說，可行性評估會針對會交通實地測試分析，另外包括捷運怎麼輸送，另只看球很可惜，希望透過造鎮方式進行，球迷來看球之前，可以提早到周邊享受相關設施，球賽結束後，附近的餐廳、酒吧還有飯店，希望大家能「提早到、晚點走」。

由於目前台北大巨蛋營運模式，北市府主導權不夠，新北大巨蛋該怎麼營運，劉和然說，台北大巨蛋是採30年前的BOT形式，市府主導權沒有這麼大，但隨著制度改變，新北大巨蛋從選址評估到營運模式，都有找來專家學者、球團、體育主播與民眾參與，透過權利金比例調整等方式，希望市府至少主導可達三分之一到四分之一比例。

另淡江大橋將在明年完工，劉和然也說，今年跨年煙火是淡江大橋合龍後第一次，會擴大舉辦，也希望能夠在安全前提下，能夠提通車。