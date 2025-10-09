快訊

青海老虎溝山難死者來自台灣 海基會證實：家屬下午將搭機赴陸

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

聽新聞
0:00 / 0:00

新北大巨蛋樹林淡水2選1 劉和然曝專家投票第一名是這裡

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
《POP撞新聞》 主持人黃暐瀚今天專訪新北市副市長劉和然。圖／POP撞新聞提供
《POP撞新聞》 主持人黃暐瀚今天專訪新北市副市長劉和然。圖／POP撞新聞提供

新北大巨蛋會落腳樹林還是淡水預計明年會出爐，主導者、新北市副市長劉和然今天接受廣播節目暐瀚撞新聞專訪時指出，這次評估團隊找來專家學者、球團、球員、球探與體育主播等共計20人，經過討論評估後，前兩名分別是樹林機五、淡海二期，主持人追問所以第一名是樹林？劉和然表示，樹林與淡水差距不大，後續將委請專業團隊真展開兩處可行性評估，最後落腳何處預計明年中左右就會有結論。

劉和然表示，原本六處在評估階段，都先看基地條件，樹林、淡海二期兩處都符合條件，找來的評估團隊有20人，除了專家學者、球員、球團、球探、體育主播都有，甚至還有觀光業界代表，成員有楊清瓏、陳亞里等人。

「相對主觀，但人數多，就會變客觀。」劉和然說，經過現勘與開會討論後，20位成員透過投票方式決定排名，他舉例，如果其中一處在委員心中都是第一名，最後乘上20人分數就是20分，如果拿第六名，乘上20人就是120分。

劉和然說，樹林機五跟淡海二期是落在20到30分的區間，主持人追問第一名是樹林？劉和然說，兩個平均下來還是一點多，所以差距不大，後續才會再委託專業團隊展開兩處的可行性評估。

劉和然說，淡水相對優勢就是面積40-50公頃，因是開發區沒有既有交通路網，不用特別處理，可以透過造鎮打造摩天輪、Outlet百貨賣場等，加上輕軌機廠也在周邊，專家團隊是以為十年後的交通規畫來看，且有觀光效益。

至於樹林機五則是有既有交通路網，但可以透過拉高，在既有路網上搭建平台，還可以作為露天演唱會地點，且位於市區，時效性與立即性比較高，但他強調，兩處屬性不太相同，各有優缺點。

劉和然說，接下來可行性評估即將展開，預計3個月會有期初報告、6個月期中報告，在市長侯友宜卸任前一定會有結果出爐。

劉和然說，可行性評估會針對會交通實地測試分析，另外包括捷運怎麼輸送，另只看球很可惜，希望透過造鎮方式進行，球迷來看球之前，可以提早到周邊享受相關設施，球賽結束後，附近的餐廳、酒吧還有飯店，希望大家能「提早到、晚點走」。

由於目前台北大巨蛋營運模式，北市府主導權不夠，新北大巨蛋該怎麼營運，劉和然說，台北大巨蛋是採30年前的BOT形式，市府主導權沒有這麼大，但隨著制度改變，新北大巨蛋從選址評估到營運模式，都有找來專家學者、球團、體育主播與民眾參與，透過權利金比例調整等方式，希望市府至少主導可達三分之一到四分之一比例。

另淡江大橋將在明年完工，劉和然也說，今年跨年煙火是淡江大橋合龍後第一次，會擴大舉辦，也希望能夠在安全前提下，能夠提通車。

劉和然 大巨蛋 淡水

延伸閱讀

萬大中和線2027通車誰是新北市長？劉和然脫口：我們來幫它通車

新北大巨蛋首選基地出爐 樹林機五、淡海二期出線備選

考察星國永續城市與綠色金融 劉和然允建國際合作橋梁

新北大巨蛋選址將公布 劉和然新加坡取經盼能辦這項活動

相關新聞

新北大巨蛋樹林淡水2選1 劉和然曝專家投票第一名是這裡

新北大巨蛋會落腳樹林還是淡水預計明年會出爐，主導者、新北市副市長劉和然今天接受廣播節目暐瀚撞新聞專訪時指出，這次評估團隊...

萬大中和線2027通車誰是新北市長？劉和然脫口：我們來幫它通車

誰是新北市長侯友宜接班人各界關注，新北市副市長劉和然今天接受廣播節目暐瀚撞新聞專訪，談到捷運萬大中和樹林線一期將在202...

北市推樂齡實作課家電維修、無人機學堂 男學員大增

台北市高齡化人口高達23.79％，高居六都之冠，但樂齡活動參與性別比，女性會有7成，但男性僅有3成，教育局為提高男性長輩...

蘆洲無中大型醫院 民眾盼蘆洲醫療園區快完工

蘆洲逾20萬人口卻無中、大型醫院，日前蘆洲氣爆案病患還需後送淡馬及台北新光醫院，地方期盼蘆洲醫療園區儘早完工，民眾無須奔...

廣角鏡／新北熊猴森樂園添定位指標

新北大都會公園今年1至7月吸引超過2571萬人次造訪，其中占地4公頃的「熊猴森樂園」是親子族群最愛，為讓家長與孩童安心遊...

新北板橋醫療園區卡關 地方憂心醫療缺口

新北板橋55萬人口，地方苦盼新北板橋醫療園區BOT案盡速動工，紓解大板橋醫療需求，但因健保署實施醫院總額管制，對新設立醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。