萬大中和線2027通車誰是新北市長？劉和然脫口：我們來幫它通車

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然今天接受廣播節目暐瀚撞新聞專訪。圖／摘自POP撞新聞
新北市副市長劉和然今天接受廣播節目暐瀚撞新聞專訪。圖／摘自POP撞新聞

誰是新北市長侯友宜接班人各界關注，新北市副市長劉和然今天接受廣播節目暐瀚撞新聞專訪，談到捷運萬大中和樹林線一期將在2026年動態測試、2027年通車，主持人黃暐瀚詢問2027通車時新北市長是誰時，劉和然表示，侯市長明年任期內會展開動態測試，「後年我們來幫它通車」，引發聯想。

各界關注侯友宜是否鼓勵劉和然接班，劉表示，市長的重點一直是放在市政，把政治放到最低，現階段來說對他沒有衝突，市政相關建設與重大行程他都沒有放掉，市長只有對他說「不管誰來，要對新北市政有扎實了解」。

劉和然說，現階段新北城市建設，就是捷運到哪，城市開發就到哪，透過TOD大眾運輸導向型發展，市府提供相關優惠政策，他以捷運萬大中和一期來看，目前已經來了一輛，後續會有六輛進駐，明年就可以動態測試。

主持人追問2027年通車市長是誰？劉和然說，市長任內明年動態測試，「後年我們來幫它通車」。

劉和然說，他在新北已經待了38年，從老師、校長、教育局長、環保局長，尤其擔任局長時期，全新北市走透透，擔任副市長後，更是參與許多重大公共建設，不管是淡江大橋、下水道工程、軌道建設等。

劉和然指出，以前談到選舉都是以政治人物為焦點，但這次新北市長被討論的他跟台北市副市長李四川，都是事務官出身，也顯示台灣對未來父母官、機關首長有不同的邏輯思考，就像侯友宜市長六到七年，更是以基層市政，再放眼國際。

被問到侯友宜有沒有鼓勵他去拚，劉和然說，市長的重點一直是放在市政，把政治放到最低，現階段來說對他沒有衝突，市政相關建設與重大行程他都沒有放掉，市長只有對他說，「不管誰來，要對新北市政有扎實了解」。

主持人問外傳侯友宜支持劉和然、不喜歡李四川，劉和然說直言沒有，強調市政如何好好的延續，還是關鍵。至於是否有設定努力到哪個階段，劉和然說，目前沒有這樣的設定，就是持續跑行程努力市政，並看接下來黨主席出爐怎麼規畫。

