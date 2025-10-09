聽新聞
北市推樂齡實作課家電維修、無人機學堂 男學員大增

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
大同圖書館內的大同樂齡中心，近年重新裝潢及辦祖孫代間課程。記者邱書昱／攝影
大同圖書館內的大同樂齡中心，近年重新裝潢及辦祖孫代間課程。記者邱書昱／攝影

台北市高齡化人口高達23.79％，高居六都之冠，但樂齡活動參與性別比，女性會有7成，但男性僅有3成，教育局為提高男性長輩參與樂齡課程，推出家電維修、無人機學堂等創新課程，首次報名的新生也有額外加碼，鼓勵市民體驗終身學習的樂趣。

教育局長湯志民說，市府推樂齡學堂創新課程，每校補助5萬元，共計5校申請，像是木柵高工的家電維修、木藝及無人機學堂等。家電維修的男女報名比就有到8：2，木藝也有6：4，無人機學堂也有13：2，可見男性對實作課程更有興趣。

湯志民說，北市推出「樂齡市民進修券」，今年度將補助從65歲下修到55歲以上市民，補助在北市12所社區大學學分費1千元到3千元，降低學習門檻也培養終身學習。今年擴大補助範圍人數到2400人，並加碼「新生加碼補助」措施。

教育局說，像是一般舊生每人補助1門課程1000元，共補助1800人；首次報名新生每人補助1門課程2000元，共補助600人；低收入戶或中低收入戶每人補助1門課程3000元。統計共有9507人完成登記，整體使用人數達1899人也比去年成長。

教育局補充，市府也在10月的重陽月份，推出50場的樂齡長者藝術、健康保健及自然生態主題，包含天文館動物園等合作。大同圖書館內的大同樂齡中心，近年重新裝潢及舉辦相關祖孫代間課程。

動物園 圖書館 天文館 高齡化 自然生態

