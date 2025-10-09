聽新聞
0:00 / 0:00

蘆洲無中大型醫院 民眾盼蘆洲醫療園區快完工

聯合報／ 記者張策／新北報導

蘆洲逾20萬人口卻無中、大型醫院，日前蘆洲氣爆案病患還需後送淡馬及台北新光醫院，地方期盼蘆洲醫療園區儘早完工，民眾無須奔赴北市就醫，但該案仍卡在內政部都委會審議。議員批中央態度消極，衛生局指目前靠鄰近醫院支援，有必要設醫療園區補足醫療缺口。

新北規畫設置3公頃蘆洲醫療園區，欲設置800床以上大型區域級教學醫院，新北市城鄉局表示，醫療園區非獨立開發案，是納入「蘆洲南北側整體開發案」一部分，近期地方與議員間掀起「是否需重新公展」的討論，內政部上月曾為此交換意見，但是否重啟公展仍待都委會確認。

衛生局指出，現階段蘆洲周邊醫療量能由鄰近醫院支援，包括市立聯醫三重院區、輔大附設醫院、淡水馬偕、新光醫院、台北榮總及振興醫院等，但隨著人口老化及急重症需求上升，仍有必要設立在地醫療園區，補足長期區域醫療缺口。

議員黃桂蘭表示，醫療園區規畫在蘆洲南北側區段徵收範圍內，位置約在三民路萬全加油站旁，市府早已送案至中央審查，但過程中屢被退回修改，「中央態度不積極，若能盡快核定，整個園區就能加速推動。」

市議員顏蔚慈說，目前整體基地多屬私人土地，須重劃後才能取得醫療用地，若重視該案應積極尋找替代公有地，才能盡快往前推進。

蘆洲陳姓民眾表示，家中有人生病都往台北市找醫院，前幾天看到長安街發生氣爆事件非常擔心，還好沒有太多人受影響，若有大型醫院居民會較放心。

延伸閱讀

蘆洲醫療園區審議卡關 民代批市府卸責、中央怠惰

影／蘆洲氣爆驚險畫面曝 警員火速救出2傷者

失智守護站被指轉介率不彰 新北：已簡化流程

黃國昌被爆養狗仔攻擊政敵 侯友宜笑：歡迎狗仔跟監我「代表有行情」

相關新聞

新北板橋醫療園區卡關 地方憂心醫療缺口

新北板橋55萬人口，地方苦盼新北板橋醫療園區BOT案盡速動工，紓解大板橋醫療需求，但因健保署實施醫院總額管制，對新設立醫...

北市推樂齡實作課家電維修、無人機學堂 男學員大增

台北市高齡化人口高達23.79％，高居六都之冠，但樂齡活動參與性別比，女性會有7成，但男性僅有3成，教育局為提高男性長輩...

蘆洲無中大型醫院 民眾盼蘆洲醫療園區快完工

蘆洲逾20萬人口卻無中、大型醫院，日前蘆洲氣爆案病患還需後送淡馬及台北新光醫院，地方期盼蘆洲醫療園區儘早完工，民眾無須奔...

廣角鏡／新北熊猴森樂園添定位指標

新北大都會公園今年1至7月吸引超過2571萬人次造訪，其中占地4公頃的「熊猴森樂園」是親子族群最愛，為讓家長與孩童安心遊...

北市也要發錢？藍綠議員皆提案普發現金 北市府說話了

普發現金引發熱議，台北市議會今天開議，除了民進黨黨團提案，呼籲台北市政府因應立法院落實「還稅於民」精神，普發現金，每1市...

新北市雙溪北38線百米邊坡復建完工 提升居民通行安全

去年山陀兒颱風造成雙溪區區道北38線邊坡大規模崩塌，交通中斷並危及周邊居民安全。歷經數月搶修與復建，目前第一階段工程已完工。雙溪區長劉盈良今日前往現場視察，感謝施工團隊克服地質與天候困難，順利完成重建任務，還給居民一條安全穩固的通行道路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。