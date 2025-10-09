聽新聞
蘆洲無中大型醫院 民眾盼蘆洲醫療園區快完工
蘆洲逾20萬人口卻無中、大型醫院，日前蘆洲氣爆案病患還需後送淡馬及台北新光醫院，地方期盼蘆洲醫療園區儘早完工，民眾無須奔赴北市就醫，但該案仍卡在內政部都委會審議。議員批中央態度消極，衛生局指目前靠鄰近醫院支援，有必要設醫療園區補足醫療缺口。
新北規畫設置3公頃蘆洲醫療園區，欲設置800床以上大型區域級教學醫院，新北市城鄉局表示，醫療園區非獨立開發案，是納入「蘆洲南北側整體開發案」一部分，近期地方與議員間掀起「是否需重新公展」的討論，內政部上月曾為此交換意見，但是否重啟公展仍待都委會確認。
衛生局指出，現階段蘆洲周邊醫療量能由鄰近醫院支援，包括市立聯醫三重院區、輔大附設醫院、淡水馬偕、新光醫院、台北榮總及振興醫院等，但隨著人口老化及急重症需求上升，仍有必要設立在地醫療園區，補足長期區域醫療缺口。
議員黃桂蘭表示，醫療園區規畫在蘆洲南北側區段徵收範圍內，位置約在三民路萬全加油站旁，市府早已送案至中央審查，但過程中屢被退回修改，「中央態度不積極，若能盡快核定，整個園區就能加速推動。」
市議員顏蔚慈說，目前整體基地多屬私人土地，須重劃後才能取得醫療用地，若重視該案應積極尋找替代公有地，才能盡快往前推進。
蘆洲陳姓民眾表示，家中有人生病都往台北市找醫院，前幾天看到長安街發生氣爆事件非常擔心，還好沒有太多人受影響，若有大型醫院居民會較放心。
