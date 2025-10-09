新北板橋醫療園區卡關 地方憂心醫療缺口

新北板橋55萬人口，地方苦盼新北板橋醫療園區BOT案盡速動工，紓解大板橋醫療需求，但因健保署實施醫院總額管制，對新設立醫院床位和健保額度設限制，導致亞東醫院撤回投標申請，引發地方憂心，衛生局承諾，將與健保署持續溝通。

衛福部次長林靜儀表示，會進一步了解此案，過去許多醫療機構設立後傳出健保給付不夠，或護理師、藥師、放設施等醫事人力不足問題；因此，審查新設醫療機構都會納入健保、護理等資源盤整。

板橋醫療園區BOT案規畫將現有衛生局、板橋區衛生所、市立聯合醫院板橋院區及新埔立體停車場等範圍，擴建成1.43公頃的醫療園區，設立急性一般病床499床的大型區域級教學醫院，並有24小時急診、兒科緊急醫療等服務。去年底公告招商，但健保署今年第二季起採醫院總額管制，且限制新設醫院的床位及額度，導致申請人亞東醫院撤回投標申請。

新北市國民黨議員周勝考說，板橋醫療園區正是補足在地醫療缺口的關鍵建設，健保署應盡速檢討新設醫院總量管制適宜性，如對醫療資源不足地區能設置「例外與過渡條款」，衛生局也應與中央就「床位與額度」協調，不該犧牲板橋民眾就醫權益。

民進黨議員山田摩衣指出，板橋所屬西區次醫療區每萬人急性一般病床為18床，遠低於全國平均32.61床，顯示板橋確實急需醫院病床，該補的缺口要補起來，盡速完成醫療園區BOT案，解決醫療荒窘境。

衛生局專委楊時豪表示，因應中央健保對新設醫院的管制措施，市府將與健保署持續溝通，近期研擬召開專家會議，重新評估本案後，依相序辦理。

楊時豪強調，醫療園區是由市府出地，委由業者興建營運，營運50年後交還市府；因應高齡化社會及急診壅塞，大板橋區確實有急重症醫療需求，本案一定會繼續進行，日後盼透專家座談會廣納意見，屆時再看以何種形式辦理，以維護在地民眾就醫權益。

亞東醫院回應，將依新北市府公告內容自我評估相關條件，期待有機會與市府合作。