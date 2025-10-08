新北紀錄片獎累計140部優選 協拍培植創作人才

新北市府今天表示，新北是台灣紀錄片創作重鎮，累積超過140部優選作品。市府提供資金與拍攝協助，扶植影像人才；「八尺門的辯護人」等作品取景，帶動影視觀光產業發展。

新北市府新聞局長李利貞今天在市政會議報告表示，「新北市紀錄片獎」邁入15週年，今年與「波士頓台灣影展」合作舉辦「新北日」專場，於美國放映優選作品「七股光電啟示錄」與「當轟隆隆聲再響起時」，向國際展示台灣紀錄片的感動力量。

新聞局表示，紀錄片獎拓展國際視野，今年也在加拿大「溫哥華台灣電影節」展映7部優選作品，並觀摩國外協拍制度與場館運作，為新北未來推動影視產業取經，打造影像創作友善城市與國際合作基地。

李利貞表示，紀實影像不僅記錄現實，更是引發對話、凝聚共鳴的重要媒介。新北市紀錄片獎迄今已累積超過140部優選作品，展現新北紀錄片的多元與包容。

新聞局說，新北市協助影視拍攝與發展中心（新北協拍中心）自2011年成立以來，已累積近8000件協拍服務，持續提供劇組友善便利的協助與資金，扶植影像人才茁壯。

新聞局說，新北多元場景深受影視圈青睞，如知名影片「八尺門的辯護人」「影后」「月老」等，都選擇在新北取景拍攝，帶動影視觀光產業發展，也讓新北特色景點頻頻登上大銀幕。

新聞局說，「2025年新北市紀錄片獎」遴選出13部優選作品，將於18、19、25及26日，在府中15紀錄片放映院首映，邀民眾共賞新北影像之光。