新北市淡水區清潔隊停車場暨廳舍新建 議員勘察監督環境

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
近期在新濱公園旁的空地展開施工，許多民眾紛紛詢問是什麼工程，也有人得知是清潔隊停車場之後，擔心會不會影響生活品質，因此，新北市議員鄭宇恩特別到工地勘察。圖／紅樹林有線電視提供
近期在新濱公園旁的空地展開施工，許多民眾紛紛詢問是什麼工程，也有人得知是清潔隊停車場之後，擔心會不會影響生活品質，因此，新北市議員鄭宇恩特別到工地勘察。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區清潔隊停車場，原本在漁人碼頭旁，中正路二段51巷的位置，因應新北市捷運工程局規劃的「淡海輕軌淡水漁人碼頭站V26土地開發案」展開搬遷，目前新北市環保局預計將借用淡水水資源回收中心北側約2公頃的土地，規劃做為清潔隊臨時停車場使用，目前正在進行新建工程作業，對於民眾未來的疑慮，新北市議員鄭宇恩，特別到現場勘察，並且要求環保局要做好周邊的景觀與環境保護工作。

新北市議員鄭宇恩表示，近期在新濱公園旁的空地展開施工，許多民眾紛紛詢問是什麼工程，也有人得知是清潔隊停車場之後，擔心會不會影響生活品質，因此這次特別到工地勘察，並且求環保局，必需做到「臭味不外溢、環境不汙染、景觀不破壞」的三不前提下，才能夠讓民眾放心。

鄭宇恩強調，未來環保局將會讓淡水清潔隊的垃圾車輛在掩埋場洗車完畢後，才到此處停放，另外汙水處理的部份也都接管線進到處理場，並不會外流到其他地方，而園區當中也會種植許多的樹木來遮蔽垃圾車輛，減低對於景觀影響，雖然垃圾車停放是民生必需有其重要性，但周邊鄰近海岸、自行車道、運動公園，要如何在民生及環境間取得平衡很重要。因此市議員指出未來也會持續監督，環保局在這裡的工程必需做到，減低對於環境影響。

新北市淡水區清潔隊停車場暨廳舍新建 議員勘察監督環境

