新北長者受暴推估6萬餘人卻僅通報2千餘件 議員盼全面調查補破網

台灣即將進入超高齡社會，近年老人受暴案件層出不窮，新北市土城日前甚至發生長者遭親骨肉砍死悲劇。新北市議員彭佳芸今天在議會質詢時指出，新北推估有6萬1403位受暴長者，但通報案件僅2825件，市府應該全面調查補破網。社會局長李美珍表示，長者常因面子等問題不敢報案，除了透過鄰里長、照服員發覺案件，近期市府也已展開老人生活調查，會將議員建議納入參考，接住長者。

彭佳芸說，據衛福部資料，新北市推估潛在受暴長者有6萬1402人，但實際通報只有2825件，高達95.36%受暴長者未通報。

彭佳芸說，近期發生新莊、土城兩起長者遭親屬暴力致死的悲劇，新莊個案中，母親長年遭兩名兒子施暴，卻未申請保護令；土城個案則曾在2月被趕出家門後遭警方送返，半年後仍發生遭親生骨肉砍死的悲劇，反映出「社區或警方早知道、卻仍無法挽回悲劇」的無奈現實，市府應立即在現有機制中尋找盲點並補強，避免悲劇再度發生。

彭佳芸說，建議市府盡速進行全面性的「長者受暴態樣與區域分布調查」，針對熱點區域與高風險家庭優先配置社工與防護措施，將有限資源做最大利用，讓社安網真正發揮作用。

彭佳芸議員也說，長者經濟弱勢問題也與受暴風險有部分關聯。根據衛福部統計，10年間長者經濟弱勢比例從4.97%大幅攀升至13.02%，成長逾3倍，市府也應強化長者經濟協助與關懷方案，避免防止貧困與暴力形成惡性循環。

李美珍指出，目前發覺案件管道，鄰里長是非常重要第一線，另外照服員數量也愈來愈多，都有訓練增加敏感度，另外健康老人進入社區、關懷據點等，都有持續教育與宣導。

李美珍說，長者常因為面子問題，不願通報，她舉新莊案件，當時沒有申請保護令，除緊急保護令，也協助聲請通常保護令，當時長者還一度拒絕出面說明，但家防中心仍有替她完成聲請。

