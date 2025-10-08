快訊

進出好不便 新北市汐止區長江街盼增youbike租借站

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
長江街57巷一帶，有社區也有傳統公寓，附近居民一直希望能夠設置youbike站點。圖／觀天下有線電視提供
汐止的長江街，因為公車少，進出本來就比較不方便，其中在57巷一帶，有社區也有傳統公寓，附近居民就一直希望能夠設置youbike站，所以，市府交通局、公所等相關單位人員就到現場會勘，找適合的地點，評估設置youbike站。

江北里長謝祚敏表示，很多里民一直在反應，長江街這一帶看中繼站有沒有辦法爭取youbike的點，現場跟市府交通局、公所等相關單位在附近找適合設置的地點，看了公有地及國有地等，找到一處比較適合的，卻卡到了一點私人土地，也不能施作，之後又遶了一圈在看，在民宅前方，有局部是公家土地，但要施作的話，還是要跟居民溝通一下，達成共識的話，設置youbike站，讓大眾進出都方便。

謝祚敏指出，這裡是長江街中繼站，是人口集居的地方，但一直以來沒有公車不方便，如果有youbike的話，等不到社巴，上下課或上班或長輩要到汐止國泰都很方便。

