進出好不便 新北市汐止區長江街盼增youbike租借站
汐止的長江街，因為公車少，進出本來就比較不方便，其中在57巷一帶，有社區也有傳統公寓，附近居民就一直希望能夠設置youbike站，所以，市府交通局、公所等相關單位人員就到現場會勘，找適合的地點，評估設置youbike站。
江北里長謝祚敏表示，很多里民一直在反應，長江街這一帶看中繼站有沒有辦法爭取youbike的點，現場跟市府交通局、公所等相關單位在附近找適合設置的地點，看了公有地及國有地等，找到一處比較適合的，卻卡到了一點私人土地，也不能施作，之後又遶了一圈在看，在民宅前方，有局部是公家土地，但要施作的話，還是要跟居民溝通一下，達成共識的話，設置youbike站，讓大眾進出都方便。
謝祚敏指出，這裡是長江街中繼站，是人口集居的地方，但一直以來沒有公車不方便，如果有youbike的話，等不到社巴，上下課或上班或長輩要到汐止國泰都很方便。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言