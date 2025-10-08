新北市雙溪北38線百米邊坡復建完工 提升居民通行安全

去年山陀兒颱風造成雙溪區區道北38線邊坡大規模崩塌，交通中斷並危及周邊居民安全。歷經數月搶修與復建，目前第一階段工程已完工。雙溪區長劉盈良今日前往現場視察，感謝施工團隊克服地質與天候困難，順利完成重建任務，還給居民一條安全穩固的通行道路。

崩塌路段位於北38線4K+500至6K+000區間，受災範圍長約180公尺、高度達200公尺，災後不僅交通中斷，也對下方民宅構成潛在風險。災情發生後，雙溪區公所第一時間派員前往勘查並協助設置臨時防護設施，迅速恢復基本通行功能。

此次復建工程包含邊坡清除、結構穩固、坡體監測與排水改善等多項作業，工程團隊在施工期間嚴密監控地質狀況，並採用多重穩定工法，以確保邊坡安全與未來耐災能力。

雙溪區長劉盈良表示，感謝市府施工團隊於今年6月完成第一階段的復建工程，讓地方居民與用路人能重獲安全順暢的通行環境，也呼籲民眾，進入山區行駛時應注意天候變化，遇有異常情形應儘速通報，以利即時處置與應變。