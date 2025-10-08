快訊

北市10月樂齡月 多元主題與祖孫代間課程登場

中央社／ 台北8日電

北市教育局今天表示，北市高齡人口占比全國最高，10月為樂齡月，攜手各社教館所推出50多堂主題課，還有祖孫代間課程，讓長者走入社會交友學習，男性長者偏好的手作課也有。

迎接重陽節的到來，台北市教育局長湯志民今天在大同樂齡學習中心發布，因應台北市高齡人口占23.79%，為全國最高，教育局特地將10月訂為樂齡月，攜手12所樂齡學習中心、57所樂齡學堂及12所社區大學，打造近便友善的學習場所、開設祖孫代間學習方案，提供終身學習機會。

大同樂齡學習中心說，中心開設的祖孫代間學習課程多元，不僅有結合永樂市場批發布料產業開設布藝課，也有導覽當地古蹟孔廟、保安宮，以及促進祖孫互動的舞蹈、遊戲等課程。

現場一名魔術師並示範如何讓分離的項鏈與金屬圈結合成一體。魔術師說，玩魔術可讓祖孫之間多一個話題，回到家裡繼續延續下去，或一起表演給其他人看，讓關係拉近或更深化。

接著，教育局說，12所樂齡學習中心113年共辦理180場次，吸引1.2萬人次參與，114年將持續舉辦更多樣化的祖孫代間課程，例如圍棋、英文會話、桌球等。

教育局說，也結合了動物園、天文館、家庭教育中心等社教館所，推出50幾堂適合樂齡長者報名參加的藝術、健康保健及自然生態等主題課程。

教育局說，有發現女性長者報名參加的比例為大宗，調查後發現男性長者對手作、可運用的領域較有興趣，於是與木柵高工合作開設家電維修課程，男女比例翻轉為8比2，之後還活用，在里辦為里民維修家電。

其次，也開設木藝手作班，男女比例達6比4；無人機學堂的男女比更達13比2；成功讓男性長者也走入社會學習交友。

此外，教育局說，北市樂齡學習示範中心也辦理「伍伍壹波Podcast-用廣播Podcast 說自己的故事」實作課程，至今已累積30集節目供民眾收聽。整體10月樂齡月活動可至教育局官網的樂齡學習專區查詢。

教育局 北市

