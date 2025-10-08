三峽火葬場將增蓋停車場、禮廳 議員：殯葬特區借殼還魂？

新北市府為解決三峽火化場治喪停車需求及殯葬設施不足，今天舉行「三峽火化場相關設施增設工程用地取得」公聽會，規畫取得位於火化場緊臨現有作為臨時停車場的私人土地，希望增設停車場及相關設施工程。不過新北市議員卓冠廷表示，反對在此刻以任何形式擴建三峽火化場，拒絕市府假藉蓋停車場之名，讓三峽殯葬特區借殼還魂；新北市議員林金結則說，市府應該持續多跟民眾溝通。

殯葬處表示，此次計畫取得三峽區溪北段83、85地號私有土地，預計規畫增設立體停車場及拜飯牌位區、禮廳、冷藏室空間等相關設施，預計2026年底前完成私人用地取得。

殯葬處指出，此次擬取得的私人用地範圍緊臨三峽火化場，現況已做為平面的臨時停車場使用。在用地取得後，可以興建的範圍也僅約3500平方公尺，主要在改善現在擁擠的使用環境。

卓冠廷說，市府美其名要擴增停車空間，但卻可能是以殯葬特區為最終目的的蠶食行動，市府說「為滿足治喪家屬相應的冷藏室、禮廳等設施之使用需求」，「等設施」這種用詞是打算巧立名目？

卓冠廷也說，市府說「經本府評估無其他可替代地區」，但新北市幅員遼闊，三峽已經承受了每年處理兩萬多具，還需要繼續承受全市火化需求，當年三峽火化場周邊里民就發起抗爭，拒絕三峽殯葬特區，十多年前的陰影捲土重來，不說清楚講明白，居民無法信服。

林金結今天在議會質詢也說，這塊停車場用地是當年他協助爭取提供給民眾使用，他認為，市府這次要徵收土地，並蓋一些禮廳，應該跟地方里長、民眾說明清楚，否則反彈會很大。

新北殯葬處指出，土地取得公聽會是依據土地徵收條例及細則規定舉行，需辦理至少2場，以廣納土地所有權人及利害關係人意見，後續將再辦理第2場公聽會及土地協議價購會議。

新北市民政局強調，將持續傾聽在地民意與地方溝通，盼提供市民更優質的治喪服務。另為緩解現階段火化場遇民俗旺日時停車不足問題，殯葬管理處也規畫將火化場入口處緊鄰介壽路道路旁空地作為臨時停車空間。

民政局長林耀長說，辦理說明會目的就是希望匯集大家意見，會持續整合與評估。