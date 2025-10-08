台北市要發錢了？還稅於民普發現金 北市議會藍綠黨團有共識

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會今天下午開議。記者楊正海／攝影
普發現金引發熱議，中央1萬現金還沒發，台北市議會今天下午開議，民進黨黨團今提案，呼籲台北市政府因應立法院落實「還稅於民」精神，普發現金，每1市民約可分得2萬1000元。國民黨團中午舉行黨團會議，也有共識，下周將提藍營版本，但金額還未確定。

國民黨北市議會黨團書記長李明賢指出，對於民進黨提出還稅於民，因為稅基計算基礎不一樣，一是中央稅，一是地方稅，但黨團很多成員也主張普發現金，並於綠黨團的提案，國民黨不會阻擋，也會提出國民黨團版本。

至於發放金額，李明賢說，會考量財政紀律，並請北市財政局提出一個試算版本，方案是支持還稅於民，但台北市考量財政紀律跟目前稅收，金額部分，這幾天會擬出版本。

李明賢指出，台北市還是要考量財政紀律，雖然支持發，但發多少？因為有連動，北市明年統籌款加起來，仍短絀560億，反觀民進黨的版本，是歲計賸餘全部發，沒有彈性，難道台北市的建設都不用做了嗎？把所有積蓄全部發掉？國民黨會考量目前財政情況還有歲計賸餘，顧慮市民期待，提出版本。

李明賢指出，下午的大會，也談到這個會期的優先法案，主要是財劃法，雖然統籌分配款明年有增加，中央增加422億，但還有捷運補助款、一般補助款，扣掉後雖然看起來補助款增加，但整個北市財源還是減少，且未來10年會影響到650億，明年就會影響180億，補助款加一加減少200億。

