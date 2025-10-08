影／北市議會今開議 民眾黨團盼蔣萬安交出市政成果

台北市議會新會期今天開議，民眾黨北市議會黨團今天舉行「九局下半，市政拆彈」記者會，盼在在市政上能看到台北市長蔣萬安的努力與政績成果。針對輝達是否留在北士科，身為該區議員的黃瀞瑩指出，蔣萬安應該要敢於負責、 勇於任事，成為公務體系的後盾，不要因政治攻防而卻步，市府才有底氣把輝達留在士北。

黃瀞瑩表示，面對攸關產業版圖與供電布局的重大投資計畫，市府不該被動，這是一項長時間的工作， 必須趕快做規畫、趕快動工。關於本會期的重大法案「捷運聯開宅處分原則」，呼籲蔣萬安應守護難得的市有資產，不能為一時財務壓力而讓出市民的權益。

議員林珍羽指出，台北市第一殯儀館拆遷後整體規畫市府缺乏配套與補償，讓一殯周邊108家業者手足無措，盼市府提出具體方案，而非只是希望業者趕快搬遷。林珍羽說，第一殯儀館舊址腹地精華，行政機關分散、地段稀缺，越需要「有圖有表」的整體構想，從街廓重編、公共服務據點的配置，到對在地業者的補償、租金減免與轉型協助，都該在公開說明會上把時程與責任分工講清楚，避免拆遷後留下三年空窗與地方焦慮。