影／北市議會今開議 民眾黨團盼蔣萬安交出市政成果
台北市議會新會期今天開議，民眾黨北市議會黨團今天舉行「九局下半，市政拆彈」記者會，盼在在市政上能看到台北市長蔣萬安的努力與政績成果。針對輝達是否留在北士科，身為該區議員的黃瀞瑩指出，蔣萬安應該要敢於負責、 勇於任事，成為公務體系的後盾，不要因政治攻防而卻步，市府才有底氣把輝達留在士北。
黃瀞瑩表示，面對攸關產業版圖與供電布局的重大投資計畫，市府不該被動，這是一項長時間的工作， 必須趕快做規畫、趕快動工。關於本會期的重大法案「捷運聯開宅處分原則」，呼籲蔣萬安應守護難得的市有資產，不能為一時財務壓力而讓出市民的權益。
議員林珍羽指出，台北市第一殯儀館拆遷後整體規畫市府缺乏配套與補償，讓一殯周邊108家業者手足無措，盼市府提出具體方案，而非只是希望業者趕快搬遷。林珍羽說，第一殯儀館舊址腹地精華，行政機關分散、地段稀缺，越需要「有圖有表」的整體構想，從街廓重編、公共服務據點的配置，到對在地業者的補償、租金減免與轉型協助，都該在公開說明會上把時程與責任分工講清楚，避免拆遷後留下三年空窗與地方焦慮。
議員陳宥丞則提出「兩好三壞」的市政總盤點。他先肯定市府兩顆「好球」 ，一、蔣市長對市政的熟悉度較就任初期明顯提升，已能就多數議題親自回應；二、公開支持財政收支劃分法修法，爭取台北市合理統籌分配款，對地方治理有實質幫助。但陳宥丞也點名三顆「市政壞球」急需補強，第一是「嚴重缺工」， 依人事處數據， 至 114 年 8 月底缺額 8324 人，已衝擊行政效率與市民權益。第二是「交通不通」，公車缺司機導致脫班、捷運屢見故障、而公館圓環填平地下公車專用道後「一整排像火車」的交通亂象，讓通勤族承受實質不便。第三是「都更與社宅牛步」，根據跨屆資料對比指出，蔣市府執政三年，都更與危老核定合計 547 件，尚不及柯文哲市長時期的一半，蔣萬安曾對外宣示「社宅 5 萬戶」與「任內規劃 7 千戶」，目前看來皆將跳票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言