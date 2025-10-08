403地震建物黃單40件 北市府：補助申請至年底

台北市建管處今天表示，去年403地震對部分建物張貼紅黃單，經統計未解除黃單建物仍有40件，且已對列管建物啟動補助計畫，申請時間延長至年底，提醒住戶提早申請。

在去年4月3日發生花蓮地震後，台北市政府於8月間統計全市通報建物受損共2140件，評估列管紅單2件、黃單26件，列管建物已陸續修繕及申請解除列管中。

台北市建築管理工程處今天發布新聞資料表示，去年403地震造成部分建築物受損，市府進行建物紅黃單列管，5月啟動「台北市403震災列管紅黃單建築物修繕補強補助計畫」，協助受災市民修繕房屋。

建管處指出，為讓更多符合條件的市民受惠，已把此項補助申請時間延長至今年12月31日，因距期限剩3個月，提醒未申請住戶務必提早申請。

建管處處長虞積學透過新聞資料說，市府籌措超過新台幣1.1億元經費，專款用於紅黃單建築物修繕補助。紅單建物每戶最高補助50萬元，黃單最高40萬元；若涉及共用區域修繕，每棟最高可獲150萬元補助。

他指出，403地震導致部分建物結構受損，若未及時修繕，恐持續危及居住安全。市府秉持安全第一原則，除延長申請期限，也積極宣導，盼所有符合資格的所有權人儘速完成修繕並提出補助申請。

建管處表示，經統計至今天為止，建物列管黃單未解除共40件，紅單都已解除，黃單部分以北投區最多共9件、內湖區及信義區各6件、士林區5件等。至於已申請補助並解除列管案件則是紅單1件、黃單14件共15件。