議員批防災卸責 新北民政局：第一時間橫向協調

中央社／ 新北8日電

新北市議員陳乃瑜批評民政局未確切掌握原民部落防災撤離人數，推託職責還在臉書回嗆。民政局回應，各類防災及撤離作業，需依災害類型由權責機關主責，民政系統則會在第一時間協助執行橫向及縱向協調。

民進黨籍新北市議員陳乃瑜今天指出，3日在議會質詢防災撤離作業，要求民政局說明新店溪洲部落目前的住戶數及應撤離人數，民政局長林耀長回應「那是原民局的業務」，事後局長在臉書留言回嗆她「不清楚各局處業務分工」，態度令人錯愕。

陳乃瑜說，依照「新北市各級災害應變中心作業要點」，災害發生時，民政局須提供受災戶建築物內住戶資料及相關防救資訊，她質疑「民政局若連住戶名冊都無法掌握，災時如何確保撤離不漏一人？」且日前參加深坑區原住民祭典時，深坑區長能清楚說出區內原住民人口數，顯示地方民政體系原本就應掌握居民分布狀況。

陳乃瑜表示，去年新店區的原民部落撤離，是由新店區公所偕同警消單位執行，新北除了新店的溪洲部落、小碧潭部落，還有三鶯部落、南靖部落、快樂山部落等，「原住民的生老病死，難道不在民政局的責任範圍內嗎？」

新北市民政局回應，新北市針對各類防災措施及後續撤離作業，須依照各類災害類型由權責機關主責，市府災害應變中心依據即時資訊判斷，備妥一定作業程序。如颱風時，水災潛勢區域保全戶權責在水利局、土石流潛勢區域權責在農業局；輻射、海嘯、火山災害潛勢區域則歸屬在消防局。民政系統會在第一時間，配合協助執行橫向及縱向協調作業。

民政局也呼籲議員秉於專業事實討論，勿為博取版面誤導視聽、抹煞同仁努力。

